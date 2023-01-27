Goldman Sachs назвав Bitcoin найкращим активом цього року — Finance.ua
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Goldman Sachs назвав Bitcoin найкращим активом цього року

Криптовалюта
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Goldman Sachs назвав Bitcoin найкращим активом цього року
Goldman Sachs назвав Bitcoin найкращим активом цього року
Goldman Sachs оцінив Bitcoin як один із найефективніших активів у 2023 році, попри те, що раніше банківський гігант був великим критиком першої криптовалюти.
У звіті Goldman Sachs наведено порівняльний аналіз різних активів. Bitcoin із початку року перевершив за прибутковістю S&P 500, золото, нерухомість і Nasdaq 100.
Крім того, перша криптовалюта обігнала індекс ринків, що розвиваються, MSCI, розвинені ринки MSCI, 10-річні казначейські облігації США, а також низку секторів (енергетика, інформаційні технології, фінанси, охорона здоров’я, ЗМІ, будівельні матеріали, нафту, споживчі товари тощо).

Прибутковість BTC

Загальна прибутковість Bitcoin склала 27% при коефіцієнті ризику 3,1. Інші активи сильно відстають у цьому плані. Наприклад, MSCI посідає друге місце за загальною прибутковістю всього 8%.
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BTC з початку року зріс більш ніж на 40% і перевищив рівень у $23 000. Жоден інший традиційний актив не показав такого бурхливого зростання за перший місяць 2023 року.
Варто зазначити, що Goldman Sachs — колишній противник цифрових активів. Банк уперше додав Bitcoin у свій звіт про доходи на початку 2021 року. У другому кварталі 2022 року банк почав надавати криптопослуги своїм клієнтам.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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