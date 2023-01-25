Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin — Finance.ua
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Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin

Криптовалюта
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Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin
Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin
Купівля Bitcoin наприкінці першого дня китайського Нового року та продаж через десять торгових днів гарантує в середньому прибуток понад 9%, з’ясував директор з досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен.
Останні вісім років з 2015 по 2022 рік схема приносила дохід у 100% випадках, наголосив експерт.
  • Найбільший прибуток подібна операція принесла б у 2017 році — 15%.
  • Навіть у 2018 році, на тлі попередньої криптозими, інвестор отримував дохід, хоч і всього в 1%.
  • 2023 року для реалізації схеми необхідно було купити цифрове золото 22 січня, продати активи через 10 днів — 1 лютого.
У неділю, в день передбачуваних інвестицій, Bitcoin торгувався поблизу позначки $22 900. Актив не втримав досягнутий у суботу вперше з серпня 2022 року рівень $23 000. Згідно з дослідженням Тілена, ціна криптовалюти на початок лютого має наблизитися до $25 000.
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За даними Тілена, ідеальний термін для акумульованої середньої прибутковості при купівлі біткойна на початку китайського Нового року становить 15-19 днів. Як правило, за цей період криптовалюта дорожчає приблизно на 12%.
Загалом експерт вважає старт Свята весни «привабливим часом» для входу в довгі позиції.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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