Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin — Finance.ua

Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin Сьогодні 21:22 — Криптовалюта

Експерт розкрив схему «гарантованого» заробітку на Bitcoin

Купівля Bitcoin наприкінці першого дня китайського Нового року та продаж через десять торгових днів гарантує в середньому прибуток понад 9%, з’ясував директор з досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен.

Останні вісім років з 2015 по 2022 рік схема приносила дохід у 100% випадках, наголосив експерт.

Найбільший прибуток подібна операція принесла б у 2017 році — 15%.

Навіть у 2018 році, на тлі попередньої криптозими, інвестор отримував дохід, хоч і всього в 1%.

2023 року для реалізації схеми необхідно було купити цифрове золото 22 січня, продати активи через 10 днів — 1 лютого.



У неділю, в день передбачуваних інвестицій, Bitcoin торгувався поблизу позначки $22 900. Актив не втримав досягнутий у суботу вперше з серпня 2022 року рівень $23 000. Згідно з дослідженням Тілена, ціна криптовалюти на початок лютого має наблизитися до $25 000.

Директор з ризиків OTC-платформи B2C2 Адам Фартінг позначив цю позначку як ключовий опір для продовження ралі.

За даними Тілена, ідеальний термін для акумульованої середньої прибутковості при купівлі біткойна на початку китайського Нового року становить 15-19 днів. Як правило, за цей період криптовалюта дорожчає приблизно на 12%.

Загалом експерт вважає старт Свята весни «привабливим часом» для входу в довгі позиції.

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