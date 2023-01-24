Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики — Finance.ua
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Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики

Криптовалюта
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Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики
Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики
Згідно з даними аналітичної платформи TradingView, флагманська криптовалюта продовжує зростати, готуючись піднятись до $ 25 000 найближчим часом. Наразі BTC спрямований на підвищення зони опору в $ 23 500.
За останні 7 днів Bitcoin виріс на 8.3%, досягнувши ринкової капіталізації у $ 441 мільярд. На погодинному графіку пари BTC/USD формується ключова лінія бичачого тренду з підтримкою біля $ 22 100. Як вважають аналітики TradingView, якщо ціна ВТС не зможе подолати опір у $ 23 400, розпочнеться ще одна корекція вниз.

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На вартість флагмана ринку може негативно вплинути підняття процентних ставок Центральним банком США — 1 лютого відбудеться засідання, на якому стане відомо чи збільшуватимуть ставку. Декілька днів тому президент Федеральної резервної системи США Джим Буллард запропонував збільшити ставку на 50 базисних пунктів.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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