Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики — Finance.ua

Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики Сьогодні 19:48 — Криптовалюта

Bitcoin готується зрости до $ 25 000 - криптовалютні аналітики

Згідно з даними аналітичної платформи TradingView, флагманська криптовалюта продовжує зростати, готуючись піднятись до $ 25 000 найближчим часом. Наразі BTC спрямований на підвищення зони опору в $ 23 500.

За останні 7 днів Bitcoin виріс на 8.3%, досягнувши ринкової капіталізації у $ 441 мільярд. На погодинному графіку пари BTC/USD формується ключова лінія бичачого тренду з підтримкою біля $ 22 100. Як вважають аналітики TradingView, якщо ціна ВТС не зможе подолати опір у $ 23 400, розпочнеться ще одна корекція вниз.

На вартість флагмана ринку може негативно вплинути підняття процентних ставок Центральним банком США — 1 лютого відбудеться засідання, на якому стане відомо чи збільшуватимуть ставку. Декілька днів тому президент Федеральної резервної системи США Джим Буллард запропонував збільшити ставку на 50 базисних пунктів.

noworries За матеріалами:

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