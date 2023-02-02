Найгірший рік за всю історію. Крадіжки криптовалюти торік досягли рекордних $3,8 млрд — Finance.ua
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Найгірший рік за всю історію. Крадіжки криптовалюти торік досягли рекордних $3,8 млрд

Криптовалюта
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Найгірший рік за всю історію. Крадіжки криптовалюти торік досягли рекордних $3,8 млрд
Найгірший рік за всю історію. Крадіжки криптовалюти торік досягли рекордних $3,8 млрд
Минулий рік був гіршим за всю історію пограбувань криптовалюти: хакери вкрали цілих $3,8 млрд на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.
Про це повідомила аналітична компанія з блокчейну Chainalysis, пише Reuters.
У звіті Chainalysis сказано, що хакерська активність «спалахувала і падала» протягом року з «величезними сплесками» у березні та жовтні. Жовтень став найбільшим місяцем для злому криптовалюти: $775,7 млн було вкрадено в результаті 32 окремих атак.
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Хакери, повʼязані з Північною Кореєю, зокрема, кіберзлочинний синдикат Lazarus Group, були, безумовно, найбільш активними, викравши торік близько $1,7 млрд. «У 2022 році вони побили власні рекорди з крадіжки», — йдеться в повідомленні.
Північна Корея відкинула звинувачення у кібератаках. За даними групи експертів, які стежать за санкціями ООН, Північна Корея все більше покладається на хакерські атаки для фінансування своїх ракетних та ядерно-збройових програм, особливо у звʼязку з тим, що публічно заявлена торгівля скоротилася через санкції та карантин COVID- 19.
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«Не буде перебільшенням сказати, що злом криптовалюти — це значна частина економіки країни», — сказали у Chainalysis.
Минулого року було зафіксовано рекордну кількість криптовалютних транзакцій, повʼязаних з незаконною діяльністю, які загалом досягли $20,1 млрд, повідомила Chainalysis.
Дослідники виявили, що шахраї використовували цілу низку тактик, зокрема й розгортання програм-вимагачів для отримання доходу. Енн Нойбергер, заступник радника з національної безпеки США з кібербезпеки та нових технологій, заявила в липні, що гроші, вкрадені за допомогою хакерських атак, становлять приблизно одну третину фінансування програм розробки озброєнь Пхеньяну, пише Bloomberg.

Криптовалюти та шахрайство 💰

За матеріалами:
Forbes.ua
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