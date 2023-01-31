Криптовалютні майнери збільшили свої прибутки з Bitcoin на 45% з початку року — Finance.ua

Криптовалютні майнери збільшили свої прибутки з Bitcoin на 45% з початку року Сьогодні 04:14 — Криптовалюта

Криптовалютні майнери збільшили свої прибутки з Bitcoin на 45% з початку року

Згідно з даними аналітичних трекерів, прибуток Bitcoin-майнерів зріс на 45% у січні 2023 року, порівняно з інформацією за минулий місяць. Спеціалісти галузі зафіксували індекс прибутковості на рівні $ 23 мільйонів.

Збільшення прибутків майнерів пов’язане зі зростанням вартості флагманської криптовалюти, переконані експерти.

Bitcoin піднявся на 39.4% за останні 30 днів нового року. Видобувачам ВТС вдалось збільшити свої доходи за рахунок винагород за майнінг, а також суми комісій за транзакцію. Завдяки зростанню інтересу до флагмана ринку кількість та обсяги угод із ВТС значно зросли.

Дослідники галузі зазначили: 28 грудня 2022 року прибуток від майнінгу BTC впав до $ 13.6 мільйона — це відбулось вперше з жовтня 2020 року. Тоді великі майнінгові компанії продали 40 300 із 40 700 Bitcoin, викарбуваних упродовж 2022 року. Серед них — Core Scientific, Argo, Marathon, Iris Energy, Bitfarms та Riots. Найбільше запаси криптовалюти майнерів скоротилися у другій половині листопада 2022 року, оскільки криптовалютна галузь зазнала значних втрат після банкрутства біржі FTX.

noworries За матеріалами:

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