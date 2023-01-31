Каліфорнія переходить на техпаспорти у вигляді NFT — Finance.ua
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Каліфорнія переходить на техпаспорти у вигляді NFT

Криптовалюта
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Каліфорнія переходить на техпаспорти у вигляді NFT
Каліфорнія переходить на техпаспорти у вигляді NFT
Департамент транспортних засобів штату (DMV) розпочав токенізацію бази автомобілів.
Для цього вони вибрали блокчейн Tezos і компанію-розробника Oxhead Alpha. Але в підсумку цей проєкт може стати чимось більшим, ніж просто зручні документи. Адже блокчейн-документи допоможуть кардинально змінити сферу торгівлі автомобілями.
Отже, протягом 3 місяців влада оцифрує машини (права власності) і випустить документи у вигляді NFT. Вони зберігатимуться в цифровій базі даних.
Потім департамент випустить додаток і цифровий гаманець. Через них можна буде зберігати і передавати права власності на автомобілі. Угоди і транзакції візьме на себе провайдер Oxhead Alpha, але за цим спостерігатиме DMV.
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Голова Oxhead Alpha Ендрю Сміт розповів, що проєкт має широкий діапазон варіантів використання. По-перше, він модернізує нинішню паперову систему. По-друге, допоможе запобігати нечесним угодам, коли дилери приховують від покупця важливу інформацію про стан автомобіля.
Штат Каліфорнія лідирує за підтримкою блокчейн-технологій. Згідно з аналізом Crypto Head, це найбільш «готова до криптовалюти» юрисдикція в США. У їхньому рейтингу Каліфорнія набрала 5,72 бала з 10, випередивши Нью-Джерсі (5,44), Техас (5,28), Флориду (5,03) і Нью-Йорк (4,29). Оцінка штату також на 2,54 бала вища, ніж у середньому по країні.
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