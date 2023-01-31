Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства

Криптовалюта
34
Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства
Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства
Національний парк Вірунга в ДРК — це величезна заповідна зона площею 7,8 тисячі квадратних кілометрів. Труднощі останніх років поставили його на край прірви. Дивно, але «рятувальним кругом» парку став Bitcoin-майнінг.
Спалахи лихоманки Ебола, напади повстанців, фінансові труднощі і брак персоналу — все це могло призвести до того, що символ біорізноманіття континенту просто зник би.
Парк тримався на плаву завдяки туристам, але після введення карантину у зв’язку з Covid-19 цей грошовий струмочок вичерпався. Але ж на нього припадало до 40% всіх доходів організації.
Усе змінила зустріч CEO Big Block Green Services Себастьяна Гуспіллу з директором парку Еммануелем де Меродом. Гуспіллу переконав керівництво Вірунгі в можливості монетизувати природні багатства заповідної зони.
Перша Bitcoin-ферма з’явилася в парку на початку 2020. Через дев’ять місяців вона почала приносити дохід. Дійшло до того, що на бичачому ринку 2021 року парк отримував до $150 тисяч на місяць.
Водночас ферма на території парку екологічно чиста. Установки працюють на «зеленій» енергії з близько нульовим викидом, а живлення постачається однією з ГЕС на території заповідника.

Читайте також: Майнінг криптовалют: з чого починати, і чи варта шкурка вичинки

На об’єкті працюють дев’ять осіб. При цьому він постійно перебуває під охороною місцевих рейнджерів, оскільки на територію парку часто вторгаються повстанці.
Ферма являє собою 10 контейнерів, у кожному з яких є від 250 до 500 установок. Сім із них перебувають у власності Гуспіллу, інші три належать адміністрації парку.
Незважаючи на затяжний «ведмежий» ринок, сторони впевнені в успіху затії. Установки вже частково окупили себе, при цьому адміністрація постійно реалізує здобуті BTC.
Як і експеримент Сальвадора, ініціатива Гуспіллу зіткнулася з критикою в ЗМІ. Йому навіть довелося просувати проект під іншою назвою, блокчейн-майнінг, оскільки це краще для реклами.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.