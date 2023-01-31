Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства — Finance.ua

Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства Сьогодні 22:09 — Криптовалюта

Майнінг врятував найстаріший національний парк Африки від банкрутства

Національний парк Вірунга в ДРК — це величезна заповідна зона площею 7,8 тисячі квадратних кілометрів. Труднощі останніх років поставили його на край прірви. Дивно, але «рятувальним кругом» парку став Bitcoin-майнінг.

Спалахи лихоманки Ебола, напади повстанців, фінансові труднощі і брак персоналу — все це могло призвести до того, що символ біорізноманіття континенту просто зник би.

Парк тримався на плаву завдяки туристам, але після введення карантину у зв’язку з Covid-19 цей грошовий струмочок вичерпався. Але ж на нього припадало до 40% всіх доходів організації.

Усе змінила зустріч CEO Big Block Green Services Себастьяна Гуспіллу з директором парку Еммануелем де Меродом. Гуспіллу переконав керівництво Вірунгі в можливості монетизувати природні багатства заповідної зони.

Перша Bitcoin-ферма з’явилася в парку на початку 2020. Через дев’ять місяців вона почала приносити дохід. Дійшло до того, що на бичачому ринку 2021 року парк отримував до $150 тисяч на місяць.

Водночас ферма на території парку екологічно чиста. Установки працюють на «зеленій» енергії з близько нульовим викидом, а живлення постачається однією з ГЕС на території заповідника.

На об’єкті працюють дев’ять осіб. При цьому він постійно перебуває під охороною місцевих рейнджерів, оскільки на територію парку часто вторгаються повстанці.

Ферма являє собою 10 контейнерів, у кожному з яких є від 250 до 500 установок. Сім із них перебувають у власності Гуспіллу, інші три належать адміністрації парку.

Незважаючи на затяжний «ведмежий» ринок, сторони впевнені в успіху затії. Установки вже частково окупили себе, при цьому адміністрація постійно реалізує здобуті BTC.

Як і експеримент Сальвадора, ініціатива Гуспіллу зіткнулася з критикою в ЗМІ. Йому навіть довелося просувати проект під іншою назвою, блокчейн-майнінг, оскільки це краще для реклами.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.