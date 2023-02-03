Вперше з жовтня: Bitcoin зріс до позначки $24 000 — Finance.ua

Вперше з жовтня: Bitcoin зріс до позначки $24 000
У четвер, 2 лютого, курс Bitcoin ненадовго досяг рівня $24 000. З початку 2023 року криптовалюта почала стрімке зростання і вже подорожчала на 40% порівняно із попереднім роком, пише CNBC.
- Зростання відбулося через день після того, як Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку на чверть відсотка.
- Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що почався процес дезінфляції. Процес заспокоює інвесторів, які роблять ставку на падіння інфляції, і змушує їх брати на себе більший ризик.
- За даними Coin Metrics, BTC останній раз торгувався приблизно на 1% вище до $23 821. Раніше вдень криптовалюта зросла до $24 069 після того, як у середу ввечері піднялася до $24 249, що є найвищою ціною аж з 17 серпня.
Чому це цікаво?
Січень став найкращим місяцем для Bitcoin із жовтня 2021 року. З початку року Bitcoin зріс більш ніж на 40%, швидко компенсуючи втрати від катастрофічного 2022 року. Однак багато інвесторів і аналітиків побоюються, що, попри нинішню тенденцію до підвищення, криптовалюта ще не готова до різкого зростання, і ціни можуть знизитися принаймні ще раз.
Попри те, що ціна на Bitcoin росте, цей процес залишається нестабільним. Досягнувши $24 000, криптовалюта не змогла закритися за такою ціною. Як кажуть експерти, інфляція сповільнюється, але залишається високою. Стрибок ціни на BTC також збігся з ширшим зростанням акцій на чолі з Nasdaq, а також із падінням прибутковості казначейства США та індексу валюти долара.
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Курс криптовалют до долара
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