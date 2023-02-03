Вперше з жовтня: Bitcoin зріс до позначки $24 000 — Finance.ua

Вперше з жовтня: Bitcoin зріс до позначки $24 000 Сьогодні 13:10 — Криптовалюта

Вперше з жовтня: Bitcoin зріс до позначки $24 000

У четвер, 2 лютого, курс Bitcoin ненадовго досяг рівня $24 000. З початку 2023 року криптовалюта почала стрімке зростання і вже подорожчала на 40% порівняно із попереднім роком, пише CNBC.

Зростання відбулося через день після того, як Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку на чверть відсотка.

Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що почався процес дезінфляції. Процес заспокоює інвесторів, які роблять ставку на падіння інфляції, і змушує їх брати на себе більший ризик.

За даними Coin Metrics, BTC останній раз торгувався приблизно на 1% вище до $23 821. Раніше вдень криптовалюта зросла до $24 069 після того, як у середу ввечері піднялася до $24 249, що є найвищою ціною аж з 17 серпня.

Чому це цікаво?

Січень став найкращим місяцем для Bitcoin із жовтня 2021 року. З початку року Bitcoin зріс більш ніж на 40%, швидко компенсуючи втрати від катастрофічного 2022 року. Однак багато інвесторів і аналітиків побоюються, що, попри нинішню тенденцію до підвищення, криптовалюта ще не готова до різкого зростання, і ціни можуть знизитися принаймні ще раз.

Попри те, що ціна на Bitcoin росте, цей процес залишається нестабільним. Досягнувши $24 000, криптовалюта не змогла закритися за такою ціною. Як кажуть експерти, інфляція сповільнюється, але залишається високою. Стрибок ціни на BTC також збігся з ширшим зростанням акцій на чолі з Nasdaq, а також із падінням прибутковості казначейства США та індексу валюти долара.

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