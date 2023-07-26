День фінансів: зростання вартості депозитів, ціни на оренду в Києві, ситуація на валютному ринку — Finance.ua
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День фінансів: зростання вартості депозитів, ціни на оренду в Києві, ситуація на валютному ринку

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У середу, 26 липня, йшлося про таке:
Ситуація на валютному ринку. В інвестгрупі ICU повідомили, що готівковий валютний ринок залишається стабільним, при цьому дисбаланс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня збільшився, потребуючи більших інтервенцій НБУ.
  • При цьому банки вперше з початку війни планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення.
  • Також в НБУ назвали норми, які найчастіше порушують МФО.
Курсовий штиль. Коливання на валютному ринку до кінця липня малоймовірні, тому що, за прогнозами експертів, причин, які можуть якимось чином «рухати» курс долара в Україні, зараз немає.
Касові обороти банків збільшилися. Обсяги касових оборотів банків збільшилися в першому півріччі 2023 року. Зокрема обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1 194,3 млрд грн.
Зростання вартості депозитів населення. Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни — нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу. Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування. Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі.
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День фінансів: зростання вартості депозитів, ціни на оренду в Києві, ситуація на валютному ринку
Відновлення українського ринку. Перше півріччя 2023 року показало оптимістичну картину українського ринку в частині створення нового бізнесу та некомерційних організацій. З’являються нові суб'єкти, отже, можна припустити, що юридичні особи та ФОП конструктивно налаштовані щодо національної економіки.
Скільки коштує винайняти квартиру в Києві. Знімати квартиру в Києві стало значно дорожче. За останній місяць середні розцінки зросли більш ніж на 1000 грн — з 11 938 грн до 13 000 грн.
Чому українцям складно знайти роботу в Європі. Знайти роботу за фахом у країнах ЄС дуже важко, адже українські дипломи необхідно підтверджувати, а деякі спеціальності потребують ще й додаткового навчання.
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За матеріалами:
Finance.ua
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