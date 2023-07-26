День фінансів: зростання вартості депозитів, ціни на оренду в Києві, ситуація на валютному ринку — Finance.ua

День фінансів: зростання вартості депозитів, ціни на оренду в Києві, ситуація на валютному ринку Сьогодні 17:50

У середу, 26 липня, йшлося про таке:

Ситуація на валютному ринку. В інвестгрупі ICU В інвестгрупі ICU повідомили , що готівковий валютний ринок залишається стабільним, при цьому дисбаланс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня збільшився, потребуючи більших інтервенцій НБУ.

При цьому банки вперше з початку війни планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення.

Також в НБУ назвали норми, які найчастіше порушують МФО.

Курсовий штиль. Коливання на валютному ринку до кінця липня Коливання на валютному ринку до кінця липня малоймовірні , тому що, за прогнозами експертів, причин, які можуть якимось чином «рухати» курс долара в Україні, зараз немає.

Касові обороти банків збільшилися. Обсяги касових оборотів банків Обсяги касових оборотів банків збільшилися в першому півріччі 2023 року. Зокрема обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1 194,3 млрд грн.

Зростання вартості депозитів населення. Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни — нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу. Про це Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни — нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу. Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування. Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі.

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Відновлення українського ринку. Перше півріччя 2023 року Перше півріччя 2023 року показало оптимістичну картину українського ринку в частині створення нового бізнесу та некомерційних організацій. З’являються нові суб'єкти, отже, можна припустити, що юридичні особи та ФОП конструктивно налаштовані щодо національної економіки.

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