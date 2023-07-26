В НБУ розповіли, які норми найчастіше порушують МФО — Finance.ua

В НБУ розповіли, які норми найчастіше порушують МФО Сьогодні 10:05 — Кредит&Депозит

В НБУ розповіли, які норми найчастіше порушують МФО

За результатами інспекційних перевірок, які провів Національний банк щодо фінансових компаній, були виявлені практично типові порушення законодавства.

Докладніше про них розповіла начальниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України Ольга Лобайчук під час свого виступу на Ukrainian Credit Conference

«Складно змотивувати мікрофінансові компанії вивести правильну, коректну, чесну інформацію про умови споживчого кредиту на власних вебсайтах так, щоб споживач таку інформацію дійсно побачив. Розміщення важливих даних біля статуту, звітності тощо — тобто сторінок, які споживач може не відкрити — не полегшує процес пошуку інформації. Саме тому ми наразі обговорюємо зміни до постанови № 100. Окрім того, трапляються відмінності між умовами договору, паспорту споживчого кредиту, що надається споживачу до укладення договору та на сайті. Некоректно подана інформація, звичайно, вводила в оману споживача», — розповіла Лобайчук.

Договори

«Наприклад, якщо фінансова компанія в договорі споживчого кредиту зазначає, що на неї не розповсюджується стаття 25 Закону «Про споживче кредитування» (тобто вимоги до етичної поведінки), то й вчиняти стягнення проблемної заборгованості можна як завгодно. Але звичайно, такі конструкції ніяк не узгоджуються з чинним законодавством.

Також поширеним порушенням була невідповідність договорів в частині зміни у бік погіршення для споживача процентної ставки за кредитом в односторонньому порядку, внаслідок чого фізичні особи сплачували неправомірно нараховані відсотки по кредитам", — зазначила фахівчиня НБУ.

Черговість

«У фінансових компаній специфічне трактування законодавства в частині черговості погашення. А саме направлення отриманих коштів в погашення заборгованості з порушенням черговості, визначеної договором та Законом України „Про споживче кредитування“. Закон чітко визначає: у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом; у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит. Часто, у фінансових компаній система черговості погашень налаштована у зворотному порядку. Тобто фізична особа весь час винна. Така логіка компаній зрозуміла, але не відповідає закону», — наголосила Ольга Лобайчук.

Автосписання

«Хочу одразу підкреслити: воно заборонене нашими вимогами. Списувати можна тільки по графіку та в погоджений з позичальниками у договорі строк, а не коли захоче фінансова компанія, чи коли на рахунку з’явиться, скажімо, допомога ВПО, яка одразу йде в погашення боргу. І не тоді, коли захотілося списати по-максимуму все з рахунку. Погашення заборгованості має відбуватися виключно згідно з погодженим у договорі графіком платежів. У договорі обов’язково має бути право відмовитися від таких „автосписань“, що власне і передбачає застосована технологія», — звернула увагу представниця Регулятора.

Штрафи, пені, неустойки

«Хоч вони заборонені законом, у договорах були намагання це обійти. Окреме питання по військовослужбовцях та пільгам, які їм надав Законодавець в частині споживчого кредитування. До наших Захисників треба ставитися з належною повагою, а не так, щоб їм доводилося писати скарги до Регулятора», — розповіла Лобайчук.

Вона додала, що не може бути ніяких автопролонгацій. Продовження дії кредитного договору може бути виключно за згодою сторін, тобто підписання додаткової угоди про зміну істотних умов договору, та на підставі звернення самого позичальника. Зміна строку кредитування не може відбутися в односторонньому порядку, за бажанням виключно кредитора. Такі дії кредиторів, на жаль, зустрічаються досить масово, незважаючи на те, що такі порушення виправити неможливо.

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