Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку Сьогодні 09:00 — Валюта

Готівковий валютний ринок залишається стабільним, при цьому дисбаланс на міжбанківському валютному ринку минулого тижня збільшився, потребуючи більших інтервенцій НБУ.

Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU. «Роздрібний ринок залишається стабільним, з перевагою продажу валюти над купівлею сьомий тиждень поспіль. Минулого тижня курс гривні до долара США на готівковому ринку посилився ще на декілька копійок, залишаючись неподалік від 36,6−37,4 грн/дол. (у середньому в системно важливих банках), як і в попередні кілька тижнів», — зазначають у ICU.

Зазначається, що на міжбанківському ринку клієнти банків (юридичні особи) за 4 робочі дні минулого тижня зменшили продаж валюти на 4%, а обсяги купівлі ними валюти зросли майже на 10%, що змусило НБУ збільшити обсяг інтервенцій з продажу іноземної валюти на 48% до 595 млн дол. — найбільшого обсягу з кінця лютого цього року.

За словами експертів, міжбанківський ринок, схоже, одразу відчув психологічний вплив відмови росії від продовження «зернової угоди» через зменшення продажу аграріями валюти, яку вони, ймовірно, вирішили зберегти для оплати імпортних контрактів.

Аналітики компанії також зазначили, що минулої п’ятниці, 21 липня, виповнився рівно рік, як Нацбанк ухвалив рішення щодо разового ослаблення офіційного курсу гривні. За цей час готівковий ринок пережив ослаблення курсу гривні до майже 42 грн/дол., а наразі міцніший більше ніж на гривню порівняно з рівнем рік тому.

«Роздрібний ринок відчуває тривалу перевагу пропозиції валюти над попитом. Насиченість ринку валютою продовжує підтримувати міцний курс гривні на готівковому ринку, зберігаючи максимальну наближеність до офіційного курсу, який є незмінним вже рік», — йдеться у повідомленні.

До речі, ви цікавитеся фінансовими ринками, але не хочете самостійно торгувати на біржі та ризикувати? Ми розповімо вам, як створити свій безпечний бізнес і заробляти на інтересі аудиторії до фінансів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.