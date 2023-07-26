Відновлення українського ринку: які бізнеси і некомерційні організації з’являються (інфографіка) — Finance.ua

Відновлення українського ринку: які бізнеси і некомерційні організації з’являються (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Відновлення українського ринку: які бізнеси і некомерційні організації з’являються (інфографіка)

Перше півріччя 2023 року показало оптимістичну картину українського ринку в частині створення нового бізнесу та некомерційних організацій.

З’являються нові суб'єкти, отже, можна припустити, що юридичні особи та ФОП конструктивно налаштовані щодо національної економіки.

Конкретні показники та тенденції новостворених компаній, ФОПів та некомерційних організацій в Україні вивчили за допомогою аналітичного інструменту YC.Market та показали результати дослідження youcontrol

Перше півріччя 2023 року показало, що стабільні реєстрації українських юридичних осіб та ФОПів відновилися до рівня, який був до 24 лютого 2022 року. А саме, з 1.01. до 30.06.2023 включно зареєстровано:

17 991 юридична особа.

135 402 ФОП.

Порівняно з першим півріччям 2022 року, це більше на 12% юросіб та 45% ФОПів.

Найактивніші регіони

Юридичні особи та ФОПи реєструються в усіх областях нашої країни навіть попри військові дії.

На карті-ілюстрації показана кількість юридичних осіб та ФОП, зареєстрованих у першому півріччі 2023 року у різних областях. Найбільше реєстрацій — у столиці.

Топ-5 регіонів, у яких були зареєстровані нові юридичні особи та ФОП з січня до червня 2023 року включно:

Київ (місто) — 24 941, або 16,3% від загальної кількості реєстрацій. Дніпропетровська область — 13 480, або 8,8% реєстрацій. Львівська область — 11 673, або 7,6% реєстрацій. Київська область — 11 216, або 7,3% реєстрацій. Одеська область — 10 534, або 6,9% реєстрацій.

Які галузі економіки розвиваються найбільше

Щодо вибору сфери діяльності, бачимо збереження тенденцій 2022 року.

Найбільше — тобто майже 20% юридичних осіб — вказали як основний вид діяльності розділ КВЕД 46: «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами». Нагадаємо, що цей розділ включає оптову торгівлю за власний рахунок або на основі контракту (комісійна торгівля) як на внутрішньому оптовому ринку, так і на зовнішньому ринку (імпорт/експорт).

Цікаво, що друге і третє місця за кількістю реєстрацій посіли некомерційні організації. Це відповідно розділ КВЕД 94: «Діяльність громадських організацій» (11,7%) і розділ КВЕД 88: «Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання» (9,9%).

Наразі частка некомерційних організацій серед усіх зареєстрованих юридичних осіб складає 30%.

Серед комерційних організаційно-правових форм, окрім вже згаданої оптової торгівлі (№ 1), до Топ-5 увійшли такі сфери:

2. Операції з нерухомим майном (7,5% нових бізнесів).

3. Наземний і трубопровідний транспорт (5,5%).

4. Будівництво будівель (5,5%).

5. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (5,5%).

Щодо нових ФОПів, то у перші пів року 2023 більшість з них (а саме 39 092 ФОП або 28,87%) обрали для себе діяльність за напрямом «Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами».

Друга за популярністю сфера діяльності для ФОП наразі — «Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність» (12 065 ФОП або 8,91% від загальної кількості зареєстрованих за звітний період).

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