Чому українцям складно знайти роботу в Європі та де зараз найбільше вакансій — Finance.ua

Чому українцям складно знайти роботу в Європі та де зараз найбільше вакансій Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Чому українцям складно знайти роботу в Європі та де зараз найбільше вакансій

Фінансова допомога, яку отримують українські біженці за кордоном не завжди покриває всі місячні витрати. А тому переважна більшість українців намагаються працевлаштуватися вже у перші місяці після переїзду до Європи. Однак знайти роботу за фахом у країнах ЄС дуже важко, адже українські дипломи необхідно підтверджувати, а деякі спеціальності потребують ще й додаткового навчання.

У яких сферах працює найбільше українців, у яких галузях краще шукати вакансії та які спеціальності не потребують підтвердження диплома для працевлаштування — читайте далі.

У яких сферах працює найбільше українців

Українські біженці, що оформили тимчасовий захист, мають легальне право на працевлаштування у Європі. Однак, для того, аби влаштуватися на роботу за фахом, українець має не тільки підтвердити диплом, але й пройти акредитацію, перепрофілювання освіти на спеціальних курсах та підтвердити рівень володіння мовою тої країни, у якій він отримав тимчасовий захист. Крім цього, кожна країна має своїх спеціалістів, яким не потрібно проходити такий довгий шлях для працевлаштування.

Тож, цей варіант підходить далеко не всім, і тому переважна кількість біженців з України обирають галузі та посади де не потрібно підтверджувати кваліфікацію.

Підприємства

Найбільше українців працює на промислових заводах та фабриках, де до основних обов’язків робітників входять монотонні задачі (конвеєрна праця).

Клінінг

Також, значна кількість українських біженців працює у клінінгових компаніях, отримуючи зарплату за кількість відпрацьованих годин, а у разі працевлаштування через агентство — ще й з вирахуванням відсотків. Найчастіше це прибирання торговельних центрів, гуртожитків, офісів, паркінгів або приватних будинків.

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Обслуговування

Чимало жінок обирають для себе вакансії у різноманітних закладах харчування. Найчастіше, це робота у їдальнях, кафе, ресторанах або пекарнях на посадах помічників кухарів або мийників посуду.

Сезонна робота

Як і до початку повномасштабного вторгнення багато українців обирають для себе сезонну роботу. Це можуть бути як збір ягід, фруктів та овочів, так і польові роботи у межах європейських міст, наприклад, висадка дерев.

У яких галузях краще шукати роботу в Європі

У перелічених вище сферах є чимало вакансій, однак, зазвичай, попит перевищує пропозицію, а тому українці погоджуються на низькокваліфіковану працю з невисоким рівнем заробітної плати. Тож у яких галузях краще шукати роботу?

Сфера будівництва та ремонту. Для тих, хто має технічні навички, гарним варіантом може стати робота на будівництвах, автосервісах або агровиробництвах. У цих сферах пропонують вищий рівень зарплати та стабільні умови праці. Особливо цінуються фахівці, що вміють укладати плитку, фасади, перекриття дахів, а також спеціалісти зі встановлення вікон та дверей.

Водії. Для тих, хто має права відповідної категорії, є чимало вакансій водіїв громадського транспорту. Як правило, на таких посадах працівники отримують фіксовану зарплату, яка залежить від регіону в якому він працює та відстані його регулярного маршруту.

Вакансії для студентів та молодих людей. Для студентів зі знанням місцевої мови пропонують багато вакансій на посади барменів та офіціантів. Крім цього, додатковий заробіток можна знайти на знімальних майданчиках у ролі помічників. Як правило, це тимчасові пропозиції, але вони дають гарний досвід, нові знайомства та непоганий підробіток.

Сфера краси. Один із найвигідніших та найприбутковіших варіантів — це робота у сферах краси та здоров’я. Особливий попит мають майстри манікюру та педикюру, перукарі та колористи, масажисти, косметологи та майстри, які працюють з перманентом.

Особливий попит пов’язаний з двома факторами:

за кордоном знаходиться дуже багато українських жінок, які шукають майстрів з України;

рівень та якість надання відповідних послуг українськими майстрами на значно вищому рівні, ніж в європейських салонах.



Вакансії у фото та відеоіндустрії. Як і у попередньому випадку, через велику кількість жінок з дітьми, які виїхали з України до країн ЄС, значно зріс попит на послуги фотографів та відеографів з України. Адже, замовляючи подібні послуги, значно простіше знайти контакт саме рідною мовою. Особливо, якщо планується захід за участі дітей.

Водночас важливо зазначити, що чимало українців зараз приймають рішення повернутися додому, і доводять це черги на в'їзд в Україну. Адже вітчизняний ринок праці поступово відновлюється та пропонує чимало вакансій з гарним рівнем заробітної плати. А відсутність необхідності підтверджувати диплом та кваліфікацію, а також можливість повернутися до своїх сімей - переважують навіть за тієї умови, що у Європі значно безпечніше, ніж в Україні.

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