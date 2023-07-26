Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ — Finance.ua
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Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ

Кредит&Депозит
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Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ
Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ
Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни — нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу.
Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування.
Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування зменшується від початку повномасштабного вторгнення.
Визначальним чинником зростання обсягу коштів клієнтів став вищий рівень відсоткових ставок за депозитами. Додаткові чинники — регуляторні вимоги, пропозиція від бізнесу та наміри фінустанов змінити структуру фондування.
Банки надалі очікують зростання обсягу зобов’язань у ІІІ кварталі за рахунок надходження коштів від населення та бізнесу.

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Лише 14% респондентів планують залучати оптове фондування в майбутньому. Це найнижчий показник за увесь час опитування, впровадженого у 2021 році. Середня вартість фондування у ІІ кварталі, за оцінками банків, зросла.
Банки переважно очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення у ІІІ кварталі, водночас кошти бізнесу можуть стати дешевшими. Ціна оптового фондування дещо зросте.
Частка фондування у валюті знизилася, водночас значна частина респондентів і надалі очікує на її зниження.
Строковість фондування підвищується другий квартал поспіль, і банки очікують на збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.
Другий квартал поспіль 80% респондентів зазначають про збільшення загального обсягу їхнього капіталу за останні 12 місяців — зростання очікують майже три чверті опитаних. Тренд триває два квартали поспіль після року негативних оцінок.
Респонденти вчергове назвали прибутковість єдиним чинником збільшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.
Стабільно висока частка банків відзначила зростання вартості капіталу протягом останніх 12 місяців. Однак надалі банки очікують на деяке здешевлення капіталу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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