Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ Сьогодні 16:08 — Кредит&Депозит

Банки очікують зростання вартості депозитів населення, — результати опитування НБУ

Банки очікують зростання вартості депозитів населення та вперше з початку війни — нижчої вартості коштів бізнесу і капіталу.

Про це свідчать результати Опитування про банківське фондування.

Майже всі фінансові установи повідомили про зростання обсягу коштів клієнтів у ІІ кварталі, водночас обсяг оптового фондування зменшується від початку повномасштабного вторгнення.

Визначальним чинником зростання обсягу коштів клієнтів став вищий рівень відсоткових ставок за депозитами. Додаткові чинники — регуляторні вимоги, пропозиція від бізнесу та наміри фінустанов змінити структуру фондування.

Банки надалі очікують зростання обсягу зобов’язань у ІІІ кварталі за рахунок надходження коштів від населення та бізнесу.

Лише 14% респондентів планують залучати оптове фондування в майбутньому. Це найнижчий показник за увесь час опитування, впровадженого у 2021 році. Середня вартість фондування у ІІ кварталі, за оцінками банків, зросла.

Банки переважно очікують подальшого підвищення вартості депозитів населення у ІІІ кварталі, водночас кошти бізнесу можуть стати дешевшими. Ціна оптового фондування дещо зросте.

Частка фондування у валюті знизилася, водночас значна частина респондентів і надалі очікує на її зниження.

Строковість фондування підвищується другий квартал поспіль, і банки очікують на збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Другий квартал поспіль 80% респондентів зазначають про збільшення загального обсягу їхнього капіталу за останні 12 місяців — зростання очікують майже три чверті опитаних. Тренд триває два квартали поспіль після року негативних оцінок.

Респонденти вчергове назвали прибутковість єдиним чинником збільшення обсягу капіталу в наступні 12 місяців.

Стабільно висока частка банків відзначила зростання вартості капіталу протягом останніх 12 місяців. Однак надалі банки очікують на деяке здешевлення капіталу.

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