Касові обороти банків збільшиилися за пів року (інфографіка) — Finance.ua

Касові обороти банків збільшиилися за пів року (інфографіка) Сьогодні 12:02

Касові обороти банків збільшиилися за пів року (інфографіка)

Обсяги касових оборотів банків збільшилися в першому півріччі 2023 року.

Зокрема обсяг надходжень готівки до кас банків становив 1 194,3 млрд грн. Це на 23,7% більше, ніж за перше півріччя 2022 року.

Обсяг видачі готівки з кас банків 1 192,1 млрд грн. Це на 17,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Найбільшими обсягами готівку з кас видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 84,2%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,4%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,0%.

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Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка — 33,5%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 30,2%;

виручка від усіх видів послуг — 16,9%.

Довідка Finance.ua:

за даними Опендатабот, 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом;

більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень;



ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює ПриватБанк, серед інших лідерів — Райффайзен Банк та ПУМБ.



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