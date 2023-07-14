Рекорд за п’ять років: банки отримали рекордні прибутки за 5 місяців поточного року — Finance.ua

Рекорд за п’ять років: банки отримали рекордні прибутки за 5 місяців поточного року Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Рекорд за п’ять років: банки отримали рекордні прибутки за 5 місяців поточного року

59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.

Про це повідомляє Опнедатабот.

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень.

Левову частку цих коштів — 81% — отримав ПриватБанк . Так, його прибутки склали 25,48 млрд гривень або 47,5% від загальної суми «заробітків» усіх українських банків за вказаний період. При цьому, в січні-травні 2023-го Приватбанк отримав майже утричі більший прибуток порівняно з відповідним проміжком часу в 2021 році, коли ним було зароблено 8,69 млрд гривень.

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом ці фінустанови заробили 15,01 млрд гривень — 28% від загального прибутку банків України. Такі показники у 1,7 разів перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд гривень.

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Лідером цієї банківської групи за результатами п’яти місяців поточного року став Райффайзен Банк із заробітками у 3,26 млрд гривень. Крім нього, до топ-3 також увійшли Укрсиббанк (2,89 млрд гривень) та ОТП банк (2,57 млрд гривень). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку вказаної банківської групи.

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була «у плюсі» — 7,15 млрд гривень, що складає 13% від загального прибутку всіх українських банків. Таким чином вони перевершили свої здобутки за відповідний період 2021 року в 1,5 рази.

Топ-3 банків з приватним капіталом за отриманими прибутками вчергове очолює ПУМБ . Він заробив 2,99 млрд гривень, що складає 42% загального доробку цієї банківської групи. Друге і третє місця посіли Універсал банк (1,31 млрд гривень) і банк Південний (0,55 млрд гривень). Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.

ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює Приватбанк, серед інших лідерів — Райффайзен Банк та ПУМБ.

Загалом десятка має такий вигляд:

ПриватБанк — 25,4 млрд грн

Райффайзен Банк — 3,2 млрд грн

ПУМБ — 2,9 млрд грн Укрсиббанк — 2,8 млрд грн ОТП Банк — 2,5 млрд грн Сітібанк — 2,2 млрд грн Ощадбанк — 2,2 млрд грн Укргазбанк — 2,1 млрд грн Укрексімбанк — 1,5 млрд грн Сенс Банк — 1,3 млрд грн

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