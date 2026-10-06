Переходу на 4-денний робочий тиждень в Україні не буде

Українці не змогли зібрати необхідну кількість підписів за петицію про запровадження 4-денного робочого тижня без зниження зарплати. Збір підписів завершився 3 жовтня 2026 року.

Йдеться про петицію № 41/010242−26еп , авторка якої пропонувала змінити правила організації робочого часу та запустити державний пілотний проєкт із переходу на чотириденний робочий тиждень.

Що пропонувала петиція

Петиція закликала внести зміни до Кодексу законів про працю України та встановити для всіх форм власності норму робочого часу — не більше 4 робочих днів або 32 годин на тиждень.

При цьому пропонувалося зберегти повний розмір заробітної плати та право працівників на належний відпочинок.

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Також пропонувалося запустити обов’язковий державний пілотний проєкт. На першому етапі до нього мали увійти визначені галузі, бюджетні установи та приватні підприємства, а згодом досвід планували масштабувати на всю країну.

Навіщо це

Автори петиції пояснювали необхідність реформи, зокрема, тривалим стресом українців через війну. Додатковий вихідний дав би людям більше часу для відновлення, лікування та відпочинку.

Серед інших аргументів у петиції називали:

можливе зростання продуктивності праці;

зменшення кількості лікарняних та випадків вигорання;

скорочення операційних витрат роботодавців;

збереження кваліфікованих кадрів в Україні;

стимулювання внутрішнього ринку через додатковий вільний день;

наближення умов праці в Україні до європейських підходів до балансу між роботою та особистим життям.

Реформа мала бути спрямована не на те, щоб «менше працювати», а на те, щоб «працювати розумніше та ефективніше».

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Збір підписів завершився

Збір підписів за петицію № 41/010242−26еп завершився 3 жовтня 2026 року. Необхідної кількості підписів для її подальшого розгляду зібрати не вдалося.

«Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Ринок праці також перейшов на військові рейки, ухвалено спеціальний закон „Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“. Святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком», — зазначають у Державній службі зайнятості.

Також раніше ми писали , що ідея запровадження чотириденного робочого тижня в Україні викликає інтерес у роботодавців. Однак реалії українського бізнесу сьогодні значно відрізняються.

Досвід Європи

У низці країн ЄС уже тестують різні моделі 4-денного робочого тижня, пише видання protime . Десь це державні пілотні проєкти, а десь — ініціативи окремих компаній.

Австрія — 4-денний графік тестують у приватному та державному секторах, зокрема у технологічних і консалтингових компаніях.

— 4-денний графік тестують у приватному та державному секторах, зокрема у технологічних і консалтингових компаніях. Бельгія — працівникам дозволили розподіляти стандартний робочий час на чотири дні замість п’яти, тобто скорочується кількість робочих днів, але не загальна кількість годин.

— працівникам дозволили розподіляти стандартний робочий час на чотири дні замість п’яти, тобто скорочується кількість робочих днів, але не загальна кількість годин. Данія — 4-денний тиждень не є загальнонаціональною нормою, але окремі компанії запроваджують коротший графік для покращення добробуту працівників та стимулювання інновацій.

— 4-денний тиждень не є загальнонаціональною нормою, але окремі компанії запроваджують коротший графік для покращення добробуту працівників та стимулювання інновацій. Франція — 4-денний робочий тиждень випробовують, зокрема, в освіті та муніципальному управлінні.

— 4-денний робочий тиждень випробовують, зокрема, в освіті та муніципальному управлінні. Німеччина — модель отримала підтримку профспілок, а пілотні проєкти проводилися, зокрема, у виробничому секторі.

— модель отримала підтримку профспілок, а пілотні проєкти проводилися, зокрема, у виробничому секторі. Ірландія — країна проводила загальнонаціональні випробування за підтримки Four Day Week Global у різних галузях, зокрема серед компаній, де переважає інтелектуальна праця.

— країна проводила загальнонаціональні випробування за підтримки Four Day Week Global у різних галузях, зокрема серед компаній, де переважає інтелектуальна праця. Португалія — у 2023 році стартував державний пілотний проєкт із 4-денним робочим тижнем, результати якого використовують для оцінки подальших змін.

— у 2023 році стартував державний пілотний проєкт із 4-денним робочим тижнем, результати якого використовують для оцінки подальших змін. Іспанія — уряд підтримав випробування скороченого робочого тижня в малих і середніх підприємствах, зокрема для оцінки його впливу на продуктивність.

— уряд підтримав випробування скороченого робочого тижня в малих і середніх підприємствах, зокрема для оцінки його впливу на продуктивність. Швеція — 4-денний робочий тиждень запроваджують окремі компанії, які тестують коротший графік роботи.

— 4-денний робочий тиждень запроваджують окремі компанії, які тестують коротший графік роботи. Фінляндія — окремі роботодавці та організації експериментують із різними форматами скороченого робочого тижня.