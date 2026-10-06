Переходу на 4-денний робочий тиждень в Україні не буде
Що пропонувала петиція
Навіщо це
- можливе зростання продуктивності праці;
- зменшення кількості лікарняних та випадків вигорання;
- скорочення операційних витрат роботодавців;
- збереження кваліфікованих кадрів в Україні;
- стимулювання внутрішнього ринку через додатковий вільний день;
- наближення умов праці в Україні до європейських підходів до балансу між роботою та особистим життям.
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Досвід Європи
- Австрія — 4-денний графік тестують у приватному та державному секторах, зокрема у технологічних і консалтингових компаніях.
- Бельгія — працівникам дозволили розподіляти стандартний робочий час на чотири дні замість п’яти, тобто скорочується кількість робочих днів, але не загальна кількість годин.
- Данія — 4-денний тиждень не є загальнонаціональною нормою, але окремі компанії запроваджують коротший графік для покращення добробуту працівників та стимулювання інновацій.
- Франція — 4-денний робочий тиждень випробовують, зокрема, в освіті та муніципальному управлінні.
- Німеччина — модель отримала підтримку профспілок, а пілотні проєкти проводилися, зокрема, у виробничому секторі.
- Ірландія — країна проводила загальнонаціональні випробування за підтримки Four Day Week Global у різних галузях, зокрема серед компаній, де переважає інтелектуальна праця.
- Португалія — у 2023 році стартував державний пілотний проєкт із 4-денним робочим тижнем, результати якого використовують для оцінки подальших змін.
- Іспанія — уряд підтримав випробування скороченого робочого тижня в малих і середніх підприємствах, зокрема для оцінки його впливу на продуктивність.
- Швеція — 4-денний робочий тиждень запроваджують окремі компанії, які тестують коротший графік роботи.
- Фінляндія — окремі роботодавці та організації експериментують із різними форматами скороченого робочого тижня.
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