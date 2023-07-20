Як банки виконують економічні нормативи: аналіз за підсумками півріччя — Finance.ua

Як банки виконують економічні нормативи: аналіз за підсумками півріччя Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

Як банки виконують економічні нормативи: аналіз за підсумками півріччя

За підсумками першого півріччя 2023 року з 65 банків в Україні економічні нормативи виконували всі банки, окрім одного.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«На 1 липня серед 65 банків нормативи адекватності регулятивного і основного капіталу (H2, Н3) виконували всі банки, окрім Укрексіму (Укрексімбанку, — ред.)», — зазначив він.

Показник Н2 показує співвідношення регулятивного капіталу (H3 — основного капіталу) до суми вартості всіх активів і позабалансових зобов’язань, зважених і згрупованих залежно від кредитного ризику.

«Це основні показники, які демонструють здатність банку розраховуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок власного капіталу. H2 має бути не менше 10%, H3 — 7%», — зазначив Гетманцев.

Серед системно важливих банків, найбільший норматив H2 (59,6%) і Н3 (32,3%) мав Укрсіббанк.

ПриватБанк (28,3% і 14,2% відповідно). Серед державних банків (без врахування націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINbank)) — найбільший норматив мав(28,3% і 14,2% відповідно).

Сенс банк, проти власників якого було застосовано санкції у зв’язку з російською агресією, і який наразі очікує на рішення НБУ про націоналізацію, мав достатні показники капіталізації (11,8% і 9,1% відповідно).

Що до Укрексімбанку, Гетманцев назвав його показники достатності капіталу «принаймні стабільними»: з початку року норматив H2 трохи покращився з 7,7% до 7,8% і по H3 — з 3,8% до 3,9%. Банк залишається прибутковим (із фінансовим результатом за підсумками перших 5 місяців у сумі 1,54 млрд грн.).

«Утім, остаточні висновки достатності регулятивного й основного капіталу як щодо Укрексіму, так і всіх інших банків, будуть зрозумілі на кінець цього року за підсумками стрес-тестів 20 найбільших банків. Принаймні, у НБУ нещодавно публічно визнали можливу потребу у докапіталізації державного Укрексімбанку», — зазначив він.

По решті нормативів, динаміка в банківській системі трохи поліпшилась або залишилась без змін.

«Зокрема, норматив максимального кредитного ризику на одного клієнта (H7) не виконували 5 банків, в тому числі 2 системно важливих (Сенс банк, Укрексімбанк). За останній місяць з цієї групи порушників вийшов Креді Агріколь», — повідомив Гетманцев.

Читайте також Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у кого більше не вийде поповнити картку

Норматив довгої відкритої валютної позиції (Л13−1, співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу), за його словами, не виконували два банки — Ощадбанк і Приватбанк.

«Але, як неодноразово зазначалось, це давня „історія“, яка тягнеться з 2018 року, коли в силу своєї системності обидва банки підписали індивідуальні плани — угоди з НБУ щодо приведення показника до нормативу», — додав Гетманцев.

Всі інші індикативи включно із нормативом великих кредитних ризиків (H8), нормативом кредитів пов’язаним особам (H9), нормативами інвестування (H11, H12) і головне — показниками ліквідності (LCR і NSFR), виконувались всіма банками.

«У цілому поточні економічні нормативи в розрізі банків свідчать, що попри триваючу війну, банківська система залишається належно капіталізованою, ліквідною і стійкою. Це створює умови для активізації кредитування в другій половині року і підтримуватиме запас міцності на випадок потреби в докапіталізації за підсумками стрес-тестів», — наголосив глава фінкомітету ВР.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.