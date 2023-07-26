ТОП-10 вакансій із зарплатою від 15 000 грн — Finance.ua

ТОП-10 вакансій із зарплатою від 15 000 грн Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Work.ua підготував для вас добірку вакансій на будь-який смак і з зарплатою не нижчою, а в деяких і набагато вищою, ніж 15 000 грн. Переглядайте цікаві пропозиції роботи.

Кондитер-оформлювач, декоратор, скульптор, Київ, 15 000 — 20 000 грн

Кондитера-оформлювача з досвідом від 1 року запрошує на роботу кондитерська Sweet-shop. Роботодавець обіцяє, що на роботі можна буде проявити свої творчі здібності, декоруючи тортів, капкейки, пряники. Треба буде працювати з мастикою, глазур’ю та іншими матеріалами. За бажанням та якщо є навички, можливі додаткові зміни в пекарському цеху.

Зарплату виплачуватимуть щотижнево, понаднормова робота оплачуватиметься додатково.

Монтажник ліфтів, Івано-Франківськ та інші міста, 30 000 — 45 000 грн

Працівника шукає компанія з встановлення ліфтів «Портал». Від кандидатів очікують досвіду роботи монтажником або наладчиком ліфтів. Робота буде на відрядній основі у містах Івано-Франківськ, Львів, Чернівці та Київ.

Зарплата залежатиме від вантажопідйомності встановленого ліфта та міста, де ви будете працювати, але в середньому складає 6 000−8 000 грн за поверх.

Travel manager, менеджер з підтримки, по роботі з клієнтами, Київ, 25 000 грн

bodo, компанія, яка займається подарунками-враженнями, запрошує в команду мультизадачну, відповідальну, сміливу людину, яка супроводжуватиме клієнтів у підготовці до туристичної поїздки. Спілкуватиметься з клієнтами, страховими й візовими агенціями, оформлюватиме документи, бронювати квитки тощо. Для роботи бажано знати англійську, мати досвід з візовими та авіаагенціями.

Зарплата складатиметься зі ставки та бонусу за виконання KPI.

Бухгалтер (касова дисципліна, РРО), Київ, 18 000 — 22 000 грн

Компанія Med-magazin.ua шукає бухгалтера з досвідом роботи на касовій ділянці та знанням РРО та ПРРО. Серед перерахованих у вакансії обовʼязків: робота з первинними бухгалтерськими документами, робота на ділянці клієнт-банк (каса), робота на ділянці роздрібної торгівлі, контроль правильності касових та товарних операцій, реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку РРО та КУРО.

Робота в офісі, роботодавець також надає корпоративні знижки та навчання.

Digital-маркетолог, Київ, 35 000 — 45 000 грн

Компанія «ІМПЕРІЯ ЄКОМЕРС» шукає Digital-маркетолога для розробки стратегій маркетингу, планування та реалізації маркетингових кампаній, аналізу та оптимізації ефективності ініціатив тощо.

Кандидатам з вищою освітою з маркетингу, досвідом роботи на подібній позиції та знанням Бітрікс, Jira, Trello, а також сертифікатами Google Tag Manager, Google Analytics, Google Digital Workshop надається перевага, зазначає роботодавець.

Торговий представник з авто (правий берег), Київ, 24 000 — 28 000 грн

Постачальник побутової хімії, господарських та продуктових товарів ТОВ «Альфа дистрибьюшн» (входить до того ж холдингу, що й «ІМПЕРІЯ ЄКОМЕРС» з попередньої вакансії) запрошує на роботу торгового представника. Працівник займатиметься підтримкою та розширенням клієнтської бази, контролем та закриттям дебіторської заборгованості, виконанням планів, мерчендайзингом в торгових точках.

Зарплата при виконанні плану на 100% — 24 000 грн, а при перевиконанні — 28 000 грн.

Менеджер з соціальних мереж, відеомейкер, Одеса, 15 000 — 20 000 грн

Працівника в офіс в Одесі шукає інтернет-магазин косметичних товарів «Все для манікюру». На роботі потрібно буде знімати фото і відео, робити огляди, створювати сторіс про косметику для соцмереж бренду. При відгуку просять також надати портфоліо.

Пакувальник, стікерувальник морозива на виробництво, Бердичів, 17 000 — 19 000 грн

Логістична компанія «ХАСКІ Менеджмент» шукає відповідальних працівників на виробництво морозива у місті Бердичіві. Компанія пропонує роботу на постійній основі з індивідуальним графіком, щотижневі виплати З/П на карту будь-якого банку, безкоштовне проживання та розвозку до місця роботи, реферальну програму, щомісячні бонусні виплати, надаватиме безкоштовний набір продукції та чистий санітарний одяг на кожну зміну.

Продавець-консультант в інтимбутик, Київ, 18 000 — 26 000 грн

Мережа інтимбутиків «Афродіта» шукає продавців-консультантів з досвідом роботи в продажах, яким цікаво буде працювати з незвичайною категорією товару. В компанії є традиційна система мотивації «Найкращий продавець», роботодавець обіцяє професійне зростання, безкоштовне навчання та знижки на свої товари для працівників. Серед обовʼязків: обслуговування клієнтів, підготовка товару до продажу, підтримка порядку в магазині та ведення соцмереж.

Адміністратор художнього цеху, Дніпро, 20 000 — 30 000 грн

Компанія Граніт-Естетікс шукає адміністратора художнього цеху по граніту з бажанням досвіду виробничих компаній та знанням фотошопу. Обов’язки включають планування та організацію виконання виробничого плану, координацію роботи ретушерів, макетерів, операторів станків з ЧПК, художників та звітність.

Компанія пропонує гнучкий графік роботи та соцпакет. Зарплата складатиметься зі ставки 20 000 грн та премії за виконання KPI.

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