День фінансів: Зеленський підписав бюджет-2024, держборг знову збільшився, а Кабмін оцифрував гарантії на техніку — Finance.ua

День фінансів: Зеленський підписав бюджет-2024, держборг знову збільшився, а Кабмін оцифрував гарантії на техніку Сьогодні 17:50

У вівторок, 28 листопада, про державний бюджет, банківські картки та соціальні виплати.

Бюджет на 2024 рік. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2024 рік. Бюджет-2024 у фінальній версії проєкту передбачає: доходи в розмірі 1,768 трлн грн; видатки — 3,35 трлн грн; дефіцит держбюджету — 1,57 трлн грн; зовнішні запозичення — $41 млрд; прогноз по реальному ВВП — 4,6%; прогноз по інфляції 10,8%; припущення щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 грн за долар.

Держборг України. За За даними Мінфіну, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів.

Скільки витрачають українці зі своїх карток. В Нацбанку В Нацбанку кажуть , що безготівкові розрахунки українців перебувають на високому рівні й надалі зростають. Так, середній чек при оплаті картками в магазинах України складає 309 гривень, а з оплати товарів та послуг у мережі інтернет — 504 гривень.

До речі, Ощадбанк внесе ряд інновацій, спрямованих на поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Зміни будуть впроваджені вже з 1 грудня 2023 року.

Також додамо, що НБУ поступово замінює зношені банкноти новими. Проте, поява нових банкнот гривні, які люди отримають, знімаючи готівку, не має стосунку до «друку коштів» для підтримки бюджету. А це означає, що негативного впливу на інфляцію чи валютний ринок від цього немає.

Що буде з робочими місцями та зарплатами. Той же Нацбанк Той же Нацбанк прогнозує , що в наступні роки зарплати українців зростатимуть як в номінальному, так і в реальному вимірах. Однак це зростання буде нерівномірним за секторами через структурні перекоси.

Водночас Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.

Виплата пенсій. До кінця року зростання пенсійних виплат До кінця року зростання пенсійних виплат не планується . Збільшаться пенсії лише у тих, хто досягне певного віку. Йдеться про нарахування вікової надбавки, яка надається всім пенсіонерам. Збільшити пенсію можна завдяки іншим надбавкам.

Крім того, уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня Незалежності України ветеранам війни, які проходять службу, до 10 грудня.

Сплата ЄП. З 1 грудня 2023 року З 1 грудня 2023 року змінюється структура реквізиту до призначення платежу для сплати єдиного податку. Обов’язкових полів тепер буде тільки 2.

Гарантії на техніку. Кабмін Кабмін цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Ввезення «гуманітарки». Першого грудня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів, яка змінює правила ввезення до України гуманітарної допомоги. Ця постанова викликала хвилю критики з боку волонтерів. Натомість в уряді запевняють, що нічого страшного не станеться, а діяльність волонтерів лише буде впорядкована та поставлено бар'єр на шляху контрабанди, яку часто завозять під виглядом «гуманітарки». У новій статті розповідаємо, що ж зміниться:

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