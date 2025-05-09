Volvo відродить культову модель XC70 — Finance.ua

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Volvo відродить культову модель XC70

Фондовий ринок
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Volvo відродить культову модель XC70
Volvo відродить культову модель XC70
Компанія Volvo відродить модель XC70. Оприлюднено перші офіційні зображення нового XC70, який стане ексклюзивом для китайського ринку. Новинка — це кросовер, більший і місткіший за XC60.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У компанії підтвердили, що новинка отримає силову гібридну установку з можливістю зарядки від розетки. Такий кросовер зможе проїжджати чистою електрикою до 200 кілометрів.
Volvo використовувала індекс XC70 для позашляхової версії універсала V70, поки його не зняли з виробництва у 2016 році. Тепер шведський автовиробник дістає з полиці цю назву, але тепер її дадуть не універсалу, а класичному кросоверу. В його основу ляже модульна платформа SMA: новинці обіцяна гібридна установка, запас ходу на електриці до 200 кілометрів і швидка зарядка.
Старт продажів Volvo XC70 у Китаї намічений на кінець 2025 року, і як мінімум на початку модель залишатиметься ексклюзивом для локального ринку. На цей рік у Volvo заплановано й інші запуски. Це представлений на початку березня електричний ліфтбек ES90, за яким піде кросовер EX60 на новій платформі SPA3.
За матеріалами:
РБК-Україна
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