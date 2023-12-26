День фінансів: законопроєкт щодо мобілізації, зміни в програмі єОселя, зменшення доларизації — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт щодо мобілізації, зміни в програмі єОселя, зменшення доларизації
У вівторок, 26 грудня, йшлося про таке:
Електронні повістки та зниження призовного віку. Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».
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Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз. За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд грн,
в т. ч. у листопаді - 7,85 млрд. грн.
НБУ врегулював використання електронного підпису. Зокрема врегульоване використання підпису та печатки в банківській системі України, на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк України; під час надання платіжних послуг.
Доларизація впала. В НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається. Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття. Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку.
До речі, ми оцінили зручність і якість обслуговування в МФО. Цей рейтинг відображає якість обслуговування компаній, що видають онлайн-кредити на карту. Ми порівняли 40 компаній і визначили, у кого цей процес організований краще, ніж у інших.
Рейтинг мікрофінансових організацій України (4 кв. 2023)
Зміни в програмі єОселя. Уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки.
Інвестиційна привабливість України. Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначним чином знизився у 2023 році - до 2,44 балів з 5-ти можливих (2,48 балів у другій половині 2022 року). Такими є результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією за аналітичної підтримки Gradus Research.
Україна додатково отримала 1,34 млрд доларів. Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Це вже шосте додаткове фінансування.
ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг.
Як повідомляє Пенсійний фонд України, 25 грудня завершено фінансування пенсій за грудень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн — через АТ «Укрпошта», 48,4 млрд грн — через уповноважені банки.
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