День фінансів: законопроєкт щодо мобілізації, зміни в програмі єОселя, зменшення доларизації — Finance.ua

День фінансів: законопроєкт щодо мобілізації, зміни в програмі єОселя, зменшення доларизації Сьогодні 17:50

У вівторок, 26 грудня, йшлося про таке:

Електронні повістки та зниження призовного віку. Кабмін вніс до Ради Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Які штрафи і покарання «світять» за ухилення від мобілізації.

Уряд готує зміни умов бронювання працівників — ЄБА

Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз. За даними Національного банку, фінансовий результат в т. ч. у листопаді - 7,85 млрд. грн. За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд грн,у листопаді - 7,85 млрд. грн.

НБУ врегулював використання електронного підпису. Зокрема врегульоване . Зокрема врегульоване використання підпису та печатки в банківській системі України, на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк України; під час надання платіжних послуг.

Доларизація впала. В НБУ кажуть, що довіра В НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається. Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття. Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується. Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку.

До речі, ми оцінили зручність і якість обслуговування в МФО. Цей рейтинг відображає якість обслуговування компаній, що видають онлайн-кредити на карту. Ми порівняли 40 компаній і визначили, у кого цей процес організований краще, ніж у інших.

Зміни в програмі єОселя. Уряд вніс зміни до Уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки.

Інвестиційна привабливість України. Інтегральний показник Індексу інвестиційної Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначним чином знизився у 2023 році - до 2,44 балів з 5-ти можливих (2,48 балів у другій половині 2022 року). Такими є результати нової хвилі дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією за аналітичної підтримки Gradus Research.

Україна додатково отримала 1,34 млрд доларів. Україна отримала 1,34 млрд доларів США в Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Це вже шосте додаткове фінансування.

ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, 25 грудня завершено фінансування пенсій за грудень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн — через АТ «Укрпошта», 48,4 млрд грн — через уповноважені банки.

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