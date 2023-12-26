НБУ врегулював використання електронного підпису та печатки на ринку фінпослуг — Finance.ua

НБУ врегулював використання електронного підпису та печатки на ринку фінпослуг Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

НБУ врегулював використання електронного підпису та печатки на ринку фінпослуг

Національний банк України визначив єдиний порядок використання електронного підпису та електронної печатки.

Зокрема врегульоване використання підпису та печатки в банківській системі України, на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк України; під час надання платіжних послуг.

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Тепер норми стосовно створення, оброблення та зберігання електронних документів, що діють у банківській системі України та під час надання платіжних послуг, поширюватимуться і на учасників ринку небанківських фінансових послуг та їхніх клієнтів. Зокрема, Національний банк:

врегулював порядок застосування всіх видів електронного підпису та електронної печатки на ринках фінансових та платіжних послуг в одному документі;

передбачив нові види електронного підпису та електронної печатки: удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, удосконалена електронна печатка з кваліфікованим сертифікатом, цифровий власноручний підпис;

оновив вимоги до створення та зберігання електронних документів, забезпечення інформаційної безпеки під час обробки електронних документів в інформаційних системах фінансових установ.

Такі новації сприятимуть подальшому розвитку безпаперових технологій під час надання фінансових і платіжних послуг, а також розвитку методів дистанційного підписання договорів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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