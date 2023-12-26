Україна додатково отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна додатково отримала 1,34 млрд доларів від Світового банку

Казна та Політика
17
Україна отримала 1,34 млрд доларів США в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Це вже шосте додаткове фінансування.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 млрд доларів, які надійшли через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні під гарантії Уряду Японії.
Також вказане фінансування містить грантову складову:
  • від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України — 190 млн доларів;
  • від уряду США — 50 млн доларів;
  • від уряду Швейцарії - 20 млн доларів.
В Мінфіні зазначили, що кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Великобританія у 2024 році може надати Україні ще більше допомоги, ніж у 2022 та 2023 роках для боротьби з російськими окупантами. Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.
21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Це останній транш цьогорічної макрофінансової допомоги від Євросоюзу.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.