Доларизація впала: в НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається — Finance.ua

Доларизація впала: в НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

Доларизація впала: в НБУ кажуть, що довіра українців до гривні зберігається

Частка валютних коштів — найнижча за два десятиліття. Рівень доларизації коштів клієнтів стабільно знижується.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на «Звіт про фінансову стабільність» Національного банку.

У листопаді він становив 31.9%, що співмірно показнику перед повномасштабним вторгненням. Відтоді частка валютних вкладів одномоментно зросла через коригування валютного курсу в липні 2022 року.

Тривалий тренд до скорочення ролі валютного фондування має ринкові передумови. Депозити в іноземній валюті залишаються для населення менш привабливим, адже дохідність гривневих вкладів є помітно вищою і компенсує ризики девальвації.

Можливості банків інвестувати валютні кошти теж вкрай обмежені з огляду на слабкий попиту на кредити в іноземній валюті та незначну потребу уряду у валютних залученнях із внутрішнього ринку.

Тож помірні коливання курсу надалі не зупинять тенденцію до дедоларизації, якщо не буде значних потрясінь.

Довідка Finance.ua:

обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у листопаді зріс на 2,6% до рекордних 1 030,327 млрд гривень;

українці активно обирають гривневі депозити. Завдяки діям регулятора, національна валюта стала привабливою для вкладень, через її прибутковість.



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