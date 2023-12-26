ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг за останній місяць — Finance.ua
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ПФУ збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг за останній місяць

Казна та Політика
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Як повідомляє Пенсійний фонд України, 25 грудня завершено фінансування пенсій за грудень:
  • на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн — через АТ «Укрпошта», 48,4 млрд грн — через уповноважені банки.
Станом на 25 грудня профінансовано:
  • 6431,3 млн грн — на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2329,7 млн грн — на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних — 1236,3 млн грн.
У грудні надано 890,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Нагадаємо, у цьому році за рахунок міжнародних партнерів на соцвиплати було спрямовано 407,9 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • У ІІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
Найбільший серед галузей цей показник:
  • у сфері інформації та телекомунікацій — 37 542 грн (+20,3% до показника ІІІ кварталу 2022 року);
  • у фінансовому та страховому секторі - 34 189 грн (+29,8%);
  • на авіаційному транспорті - 33 205 грн (+21,9%).
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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