День фінансів: євро замість долара, Трамп анонсував переговори, ТОП-10 банків за депозитами — Finance.ua

День фінансів: євро замість долара, Трамп анонсував переговори, ТОП-10 банків за депозитами
У п"ятницю, 14 лютого, Finance.ua підготував нову статтю про те, що пропонують банки клієнтам до Дня Валентина. Про всі бонуси читайте нижче:
💝Свято кохання з бонусами: що пропонують банки на День Валентина
«Дія» запускає новий сертифікат. Також до Дня закоханих в Міністерстві цифрової трансформації України додали новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої. Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки.
Євро замість долара. Наразі питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення. Остаточного рішення ще не ухвалено. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Трамп анонсував переговори між Україною та рф. Наступного тижня в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни. Він сказав, що «дуже хороша» розмова з володимиром путіним у середу «пройшла довгий шлях до вирішення жахливої війни, де гине так багато людей, особливо солдатів на полі бою».
Що отримає Україна за рідкісноземельні метали. Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що налагодження партнерства між Києвом і Вашингтоном у розробці українських рідкісноземельних копалин посилить гарантії безпеки для нашої держави.
Україна доопрацювала і передала США проєкт угоди про партнерство. Україна отримала драфт угоди 12 лютого під час візиту міністра фінансів США Скота Бессента.
Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами. Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.
Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС. Росіяни в ніч на п’ятницю, 14 лютого, атакували дроном Чорнобильську атомну енергостанцію. Внаслідок атаки було пошкоджене укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, більш відоме як «Саркофаг».
Прожитковий мінімум та мінімалка. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують поступово підвищити мінімальну заробітну плату, а також прожитковий мінімум та мінімальну пенсію за віком.
ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах. Понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці (майже 17%).
Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир. За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні всічні 2025 року склала 7 326 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики.
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