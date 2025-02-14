День фінансів: євро замість долара, Трамп анонсував переговори, ТОП-10 банків за депозитами — Finance.ua

День фінансів: євро замість долара, Трамп анонсував переговори, ТОП-10 банків за депозитами Сьогодні 17:30

У п"ятницю, 14 лютого, Finance.ua підготував нову статтю про те, що пропонують банки клієнтам до Дня Валентина. Про всі бонуси читайте нижче:

«Дія» запускає новий сертифікат. Також до Дня закоханих в Міністерстві цифрової трансформації України додали новий документ — Такождо Дня закоханих в Міністерстві цифрової трансформації Українидодали новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої. Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки.

Євро замість долара. Наразі питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення. Остаточного рішення ще не ухвалено. Про це Наразі питання зміни курсоутворюючої валюти з долара на євро перебуває на стадії обговорення. Остаточного рішення ще не ухвалено. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Трамп анонсував переговори між Україною та рф. Наступного тижня в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни. Він Наступного тижня в Саудівській Аравії для переговорів щодо припинення війни. Він сказав , що «дуже хороша» розмова з володимиром путіним у середу «пройшла довгий шлях до вирішення жахливої ​​війни, де гине так багато людей, особливо солдатів на полі бою».

Що отримає Україна за рідкісноземельні метали. Спеціальний представник США Кіт Келлог Спеціальний представник США Кіт Келлог заявив , що налагодження партнерства між Києвом і Вашингтоном у розробці українських рідкісноземельних копалин посилить гарантії безпеки для нашої держави.

Україна доопрацювала і передала США проєкт угоди про партнерство. Україна Україна отримала драфт угоди 12 лютого під час візиту міністра фінансів США Скота Бессента.

Трамп вирішив запровадити взаємні тарифи в торгівлі з іншими країнами. Дональд Трамп Дональд Трамп доручив своїй адміністрації розглянути можливість запровадження мита на імпорт до США з тих країн, які мають вищі тарифи на американську продукцію.

Росіяни вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС. Росіяни в ніч на п’ятницю, 14 лютого, Росіяни в ніч на п’ятницю, 14 лютого, атакували дроном Чорнобильську атомну енергостанцію. Внаслідок атаки було пошкоджене укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС, більш відоме як «Саркофаг».

Прожитковий мінімум та мінімалка. У Верховній Раді України У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують поступово підвищити мінімальну заробітну плату, а також прожитковий мінімум та мінімальну пенсію за віком.

ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах. Понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою Понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці (майже 17%).

Де в Україні найдорожча та найдешевша оренда квартир. За даними Держстату, За даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні всічні 2025 року склала 7 326 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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