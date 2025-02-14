ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах (інфографіка)

В умовах обмежених інвестиційних можливостей українці продовжують вкладатися в депозити. За даними Фонду гарантування вкладів, на 1.01.2025 вклади у національній валюті сягали 899,5 млрд грн, в іноземній — 492,7 млрд грн. Про це пише Мінфін.

За даними НБУ, без огляду на вклади ФОПів, у грудні вклади у нацвалюті склали 795,6 млрд грн (+2,8% до листопада 2024 року), а валютні — 418,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,9 м/м). В доларовому еквіваленті вони у грудні зросли на 0,8% м/м — до 9,95 млрд.

ФОПи складають лише 3,2% від усіх вкладників за кількістю, на них припадає 12,1% обсягів грошей на депозитах. Сума їх вкладів за рік склала 168,9 млрд грн (+19 млрд р/р).

Найцікавіше, що понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці (майже 17%).

Тренди

При опитуванні банкірів, вони розказали про тренди у своїх банках, та на які строкові депозити вдалося залучити найбільше за останні 3−4 місяці.

«Звісно, певна частина клієнтів традиційно конвертує свої гривневі доходи в іноземну валюту, зокрема, в долари США та євро, однак це не є новим явищем і спостерігалося раніше.

у гривневих активах в Водночас загальна привабливість заощаджень ПУМБ залишається стабільною, що підтримує сталий рівень строкових депозитів у національній валюті", — розповідає директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

Він також додав, що питома вага в депозитному портфелі ПУМБ припадає на строкові вклади терміном 3−6 місяців — близько двох третин гривневого депозитного портфеля банку. Відсоткова ставка за ними залишається незмінною з літа 2024 року та становить 13% річних.

«У валютному сегменті близько 40% депозитного портфеля припадає на строкові вклади в іноземній валюті. Таким чином, банк не спостерігає кардинальних змін у поведінці вкладників», — додав Дмитро Коваль.

Суттєвого сповільнення приросту строкових гривневих депозитів не бачать й у Сенс Банку. «Попри загальні тенденції на ринку, попит на заощадження в національній валюті зберігається. Це свідчить про довіру клієнтів до гривневих інструментів», — запевняє начальник відділу розвитку депозитних продуктів і процесів банку Наталія Лещук.

до коротких депозитів суттєво знизилася, натомість зросла вага вкладів у готівкову валюту. «Маючи переважно незначні суми, громадяни ухвалювали рішення про купівлю валюти, адже наприкінці року зростання курсів долара і євро було досить „бентежним“», — каже він. Іншої думки дотримується директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Він переконує, що цікавість громадян«Маючи переважно незначні суми, громадяни ухвалювали рішення про купівлю валюти, адже наприкінці року зростання курсів долара і євро було досить „бентежним“», — каже він.

«Січнева корекція облікової ставки з боку НБУ та ставки за депозитними сертифікатами надали «друге життя» коротким депозитам. Наразі банки отримали інструмент для формування цікавої пропозиції клієнтам на короткострокові вклади (від 3 місяців), і зараз відбувається певна переорієнтація із довгострокових депозитів на менш довгі.

Поки що найнижчі ставки, як і раніше, зафіксовані на вклади від 3 до 6 місяців — в середньому 11% річних, але зараз ми спостерігаємо певне підвищення ставок саме в цьому сегменті. Вклади терміном від 9 місяців до 1 року можуть дати дохід в середньому 12% річних. А середня дохідність вкладів від 1 року складає 14% річних", — говорить Дмитро Замотаєв.

Банкір очікує, що, вже за підсумками лютого, приріст нових вкладників, порівнюючи з першим місяцем року, складе 1−3%, і понад 50% нових вкладів будуть відкриті на строк від 1 року.

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