ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 банків за депозитами в гривні, євро та доларах (інфографіка)
В умовах обмежених інвестиційних можливостей українці продовжують вкладатися в депозити. За даними Фонду гарантування вкладів, на 1.01.2025 вклади у національній валюті сягали 899,5 млрд грн, в іноземній — 492,7 млрд грн. Про це пише Мінфін.
За даними НБУ, без огляду на вклади ФОПів, у грудні вклади у нацвалюті склали 795,6 млрд грн (+2,8% до листопада 2024 року), а валютні — 418,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,9 м/м). В доларовому еквіваленті вони у грудні зросли на 0,8% м/м — до 9,95 млрд.
ФОПи складають лише 3,2% від усіх вкладників за кількістю, на них припадає 12,1% обсягів грошей на депозитах. Сума їх вкладів за рік склала 168,9 млрд грн (+19 млрд р/р).
Найцікавіше, що понад 70% вкладників тримають свої гроші на вкладах до запитання, на строкових — знаходиться лише приблизно 30% коштів українців у банках. Із цих 30% на вклади понад року припадає лише трохи більше ніж 1%. Найбільшою популярністю користуються вклади на 3 місяці (майже 17%).
Тренди
При опитуванні банкірів, вони розказали про тренди у своїх банках, та на які строкові депозити вдалося залучити найбільше за останні 3−4 місяці.
«Звісно, певна частина клієнтів традиційно конвертує свої гривневі доходи в іноземну валюту, зокрема, в долари США та євро, однак це не є новим явищем і спостерігалося раніше.
Водночас загальна привабливість заощаджень у гривневих активах в ПУМБ залишається стабільною, що підтримує сталий рівень строкових депозитів у національній валюті", — розповідає директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.
Він також додав, що питома вага в депозитному портфелі ПУМБ припадає на строкові вклади терміном 3−6 місяців — близько двох третин гривневого депозитного портфеля банку. Відсоткова ставка за ними залишається незмінною з літа 2024 року та становить 13% річних.
«У валютному сегменті близько 40% депозитного портфеля припадає на строкові вклади в іноземній валюті. Таким чином, банк не спостерігає кардинальних змін у поведінці вкладників», — додав Дмитро Коваль.
Суттєвого сповільнення приросту строкових гривневих депозитів не бачать й у Сенс Банку. «Попри загальні тенденції на ринку, попит на заощадження в національній валюті зберігається. Це свідчить про довіру клієнтів до гривневих інструментів», — запевняє начальник відділу розвитку депозитних продуктів і процесів банку Наталія Лещук.
Іншої думки дотримується директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. Він переконує, що цікавість громадян до коротких депозитів суттєво знизилася, натомість зросла вага вкладів у готівкову валюту. «Маючи переважно незначні суми, громадяни ухвалювали рішення про купівлю валюти, адже наприкінці року зростання курсів долара і євро було досить „бентежним“», — каже він.
«Січнева корекція облікової ставки з боку НБУ та ставки за депозитними сертифікатами надали «друге життя» коротким депозитам. Наразі банки отримали інструмент для формування цікавої пропозиції клієнтам на короткострокові вклади (від 3 місяців), і зараз відбувається певна переорієнтація із довгострокових депозитів на менш довгі.
Поки що найнижчі ставки, як і раніше, зафіксовані на вклади від 3 до 6 місяців — в середньому 11% річних, але зараз ми спостерігаємо певне підвищення ставок саме в цьому сегменті. Вклади терміном від 9 місяців до 1 року можуть дати дохід в середньому 12% річних. А середня дохідність вкладів від 1 року складає 14% річних", — говорить Дмитро Замотаєв.
Банкір очікує, що, вже за підсумками лютого, приріст нових вкладників, порівнюючи з першим місяцем року, складе 1−3%, і понад 50% нових вкладів будуть відкриті на строк від 1 року.
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