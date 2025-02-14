В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри — Finance.ua
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В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри

Особисті фінанси
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В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри
В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують поступово підвищити мінімальну заробітну плату, а також прожитковий мінімум та мінімальну пенсію за віком.
Йдеться про проєкт закону № 12 462.
Як йдеться у пояснювальній записці до додкументу, враховуючи необхідність здійснення першочергових видатків із бюджетів усіх рівні у 2025 році на забезпечення територіальної цілісності України, законопроектом передбачено поетапно підвищити у 2025 році розміри прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком.
Принагідно зазначимо, що у 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — 3028 грн, а мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн.
Натомість законопроєкт пропонує підвищити прожитковий мінімум у розмірах, поданих нижче:
— у середньому на одну особу:
  • з 1 квітня — 4710 грн,
  • з 1 липня — 6645 грн,
  • з 1 жовтня — 9761 грн;
-для дітей до 6 років особу:
  • з 1 квітня — 3627 грн,
  • з 1 липня — 5110 грн,
  • з 1жовтня — 7533 грн;
— для дітей від 6 до 18 років:
  • з 1 квітня — 4571 грн,
  • з 1 липня — 6451 грн,
  • з 1жовтня — 9467 грн;
— для працездатних осіб:
  • з 1 квітня — 5400 грн,
  • з 1 липня — 7620 грн,
  • з 1 жовтня — 11 184 грн;
— для осіб, які втратили працездатність (для пенсіонерів та осіб з інвалідністю):
  • з 1 квітня — 3407 грн,
  • з 1 липня — 4808 грн,
  • з 1 жовтня — 7056 грн.
Мінімальну заробітну плату пропонують підвищувати до таких розмірів:
  • з 1 січня — 8000 грн на місяць (48 грн у погодинному розмірі),
  • з 1 квітня — 9100 грн (55 грн у погодинному розмірі),
  • з 1 липня — 10 100 грн (61 грн у погодинному розмірі),
  • з 1 жовтня — 11 184 грн (68 грн у погодинному розмірі).
Також нардепи пропонують підвищити і мінімальну пенсію за віком з 1 січня до 2361 грн, з 1 квітня до 3407 грн, з 1 липня до 4808 грн, з 1 жовтня до 7056 грн.

Фінансова складова питання

За прогнозними розрахунками, додаткові видатки на реалізацію законопроекту із бюджетів усіх рівнів у 2025 році складуть у сумі близько 299,9 млрд грн, які можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн, за рахунок зменшення витрат на обслуговування державного боргу в сумі близько 190 млрд грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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