В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри — Finance.ua

В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

В Україні пропонують підвищити прожитковий мінімум та мінімалку: розміри

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують поступово підвищити мінімальну заробітну плату, а також прожитковий мінімум та мінімальну пенсію за віком.

Як йдеться у пояснювальній записці до додкументу, враховуючи необхідність здійснення першочергових видатків із бюджетів усіх рівні у 2025 році на забезпечення територіальної цілісності України, законопроектом передбачено поетапно підвищити у 2025 році розміри прожиткових мінімумів, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком.

Принагідно зазначимо, що у 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року — 3028 грн, а мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн.

Натомість законопроєкт пропонує підвищити прожитковий мінімум у розмірах, поданих нижче:

— у середньому на одну особу:

з 1 квітня — 4710 грн,

з 1 липня — 6645 грн,

з 1 жовтня — 9761 грн;

-для дітей до 6 років особу:

з 1 квітня — 3627 грн,

з 1 липня — 5110 грн,

з 1жовтня — 7533 грн;

— для дітей від 6 до 18 років:

з 1 квітня — 4571 грн,

з 1 липня — 6451 грн,

з 1жовтня — 9467 грн;

— для працездатних осіб:

з 1 квітня — 5400 грн,

з 1 липня — 7620 грн,

з 1 жовтня — 11 184 грн;

— для осіб, які втратили працездатність (для пенсіонерів та осіб з інвалідністю):

з 1 квітня — 3407 грн,

з 1 липня — 4808 грн,

з 1 жовтня — 7056 грн.

Мінімальну заробітну плату пропонують підвищувати до таких розмірів:

з 1 січня — 8000 грн на місяць (48 грн у погодинному розмірі),

з 1 квітня — 9100 грн (55 грн у погодинному розмірі),

з 1 липня — 10 100 грн (61 грн у погодинному розмірі),

з 1 жовтня — 11 184 грн (68 грн у погодинному розмірі).

Також нардепи пропонують підвищити і мінімальну пенсію за віком з 1 січня до 2361 грн, з 1 квітня до 3407 грн, з 1 липня до 4808 грн, з 1 жовтня до 7056 грн.

Фінансова складова питання

За прогнозними розрахунками, додаткові видатки на реалізацію законопроекту із бюджетів усіх рівнів у 2025 році складуть у сумі близько 299,9 млрд грн, які можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн, за рахунок зменшення витрат на обслуговування державного боргу в сумі близько 190 млрд грн.

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