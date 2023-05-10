День фінансів: єВідновлення у «Дії», нові правила онлайн-розрахунків, сюрприз для покупців авто — Finance.ua

День фінансів: єВідновлення у «Дії», нові правила онлайн-розрахунків, сюрприз для покупців авто Сьогодні 17:50

Середа, 10 травня. З сьогоднішнього дня можна буде отримати компенсацію за пошкоджене житло. Банки вже почали випускати для цього картки зі спеціальними умовами.

єВідновлення у «Дії». З сьогоднішнього дня, 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла З сьогоднішнього дня, 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення. Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій. Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Українські банки вже створюють картки єВідновлення для отримання виплати. Фінустанови пропонують кешбеки за відкриття карток.

Захист від шахраїв. Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів. Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів. Під час онлайн-розрахунків тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту.

Послуга під ключ. Купуючи транспортний засіб в автосалоні покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС щоб його зареєструвати. Автосалони з серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для Купуючи транспортний засіб в автосалоні покупець зможе не їхати в сервісний центр МВС щоб його зареєструвати. Автосалони з серпня зможуть представляти інтереси своїх клієнтів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ для реєстрації нових транспортних засобів

Банківські вклади під час війни. Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 62 млрд гривень. Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 62 млрд гривень. За даними НБУ , українці тримають 232,8 тисячі вкладів розміром понад 600 тисяч гривень.

Як розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його. Сьогодні банки в залежності від свого розміру та стратегії пропонують ставки від 12,5% до 16% річних. «Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключено, що в якійсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить», — сказала вона.

Додамо, що споживчі ціни в Україні у квітні 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (21,3%).

Виробництво танків та ППО в Україні. Найбільша в Німеччині та одна з найбільших у Європі компанія з виготовлення озброєння Rheinmetall має намір Найбільша в Німеччині та одна з найбільших у Європі компанія з виготовлення озброєння Rheinmetall має намір запустити виробництво в Україні . «Ми маємо розуміти, що від такої заяви до першого німецького танку, що вийде з конвеєра українського заводу, пройде ще багато часу. Але це вагоме підтвердження того, що наші партнери в нас вірять», — прокоментував голова Міністерства стратегічної промисловості України Олександр Камишін.

Доходи тисячі найбільших підприємств України. За даними YouControl, тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували За даними YouControl, тисяча найбільших підприємств за доходами у 2022 році згенерували майже 6 трильйонів грн . Більшість із них належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу.

До речі, за перші чотири місяці нинішнього року від приватизації державного майна Україна вже отримала 1,027 млрд грн. Якщо з мотивацією держави все більш-менш зрозуміло — у такий спосіб Уряд намагається позбутися надлишкового майна та наповнити бюджет додатковими надходженнями, то от мотивація тих, хто купує великі об'єкти, з огляду на війну не зовсім зрозуміла. У новій статті вирішили розібратись у цьому питанні:

Українцям дали можливість заробити на електроенергії. НКРЕКП дозволила населенню НКРЕКП дозволила населенню продавати електроенергію власної генерації. Там зазначили, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та спрямоване на розвиток розподіленої генерації та забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

Гроші за від'їзд додому. Влада Ірландії Влада Ірландії розглядає можливість надання фінансової допомоги українцям з метою заохочення їх повернення додому після закінчення тимчасового захисту. Додамо, що нещодавнє опитування, проведене організацією «Ukrainian Action» в Ірландії, показало, що 41% респондентів вирішили залишитися в Ірландії назавжди.

Поки Ірландія думає, як повертати українців додому, Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих біженців. Finance.ua вирішив дізнатись, як зараз жити в країні, яка пройшла посткомуністичний період і обрала Європейський шлях розвитку? Яка там зарплатня та місячні витрати? Розповідаємо про все це у новому відео на нашому YouTube-каналі:

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