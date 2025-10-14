0 800 307 555
День фінансів: вимоги до резервів банків, поштомати Укрпошти, сума відшкодування в 100 тис. євро

20
У вівторок, 14 жовтня, йшлося про вимоги до резервів банків та нові поштомати від Укрпошти.
НБУ змінює вимоги до резервів банків
Передбачається, що з 10 листопада 2025 року до розрахунку нормативів обов’язкового резервування не включатимуться примусово вилучені й санкційні кошти. Всі деталі тут.
💰Сьогодні навіть у воєнних умовах існують законні, безпечні й ефективні інструменти збереження та зростання капіталу, які не потребують щоденного втручання. Про них у цій статті Finance.ua.

👛Як безпечно зберігати та примножувати заощадження, якщо ви військова людина

Сума відшкодування до 100 тис. євро
Упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників. За словами очільниці Фонду, сума гарантованого відшкодування зростатиме поступово — до рівня 100 тис. євро, з урахуванням українських реалій.
Підвищення зарплат
Викладачм університетів пропонують підвищити заробітну плату. Таку ініціативу спільно з головою парламенту Русланом Стефанчуком запропонував Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
  • Також стало відомо, ким хочуть працювати українські діти.
Ціни на газ для окремих споживачів
Кабмін вніс зміни до постанови про пільгові ціни на газ і підвищив їх для окремих видів споживачів. Про це йдеться у постанові Кабміну від 10 жовтня 2025 р. При цьому, підвищив вартість газу за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ) для окремих видів споживачів, зокрема таких.
  • До речі, якщо немає газу та опалення: як обігріти квартиру, пишемо тут.
Опалювальний сезон
У мережі поширюється недостовірна інформація щодо термінів опалювального періоду. Про це повідомляє Міненерго. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.
Поштомати Укрпошти
Після кількох років спроб і зірваних контрактів Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. Про це повідомила пресслужба поштового оператора. Поштомати мають модульну конструкцію: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15−20 комірок кожен.
За матеріалами:
Finance.ua
