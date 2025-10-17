День фінансів: вплив дозволу на виїзд на ринок праці, прогнози бізнесу щодо курсу Сьогодні 17:35

В п’ятницю 17 жовтня, продовжуємо інформувати, про що йшлося під час Київського міжнародного економічного форуму, який проходив 16 жовтня у Києві.

Ринок праці після дозволу на виїзд чоловікам 18−22 років

Сьогодні в Україні є надзвичайна можливість для всіх хто, хоче розвивати свою кар'єру чи робити перші кроки. Такого ще ніколи не було: понад 45% вакансій, які розміщені на платформі work.ua, а це більш як 110 тис. актуальних вакансій щоденно, не мають вимог до досвіду.Про це розповів СЕО та співзасновник work.ua Артур Міхно під час Київського міжнародного економічного форуму.

Які проблеми виділяє міжнародний бізнес в Україні

Україна має великий потенціал для іноземного бізнесу, але шлях інвесторів сюди часто виявляється непростим. Генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш розповів про глобальну , європейську проблему. За його словами, Європа страждає через надмірну регуляцію, а Україна обирає для себе саме європейський вектор розвитку.

🏢Finance.ua в новій статті розповідає про те, що говорить законодавча база, якщо ви вирішили щось змінити у своєму житлі, а також які наслідки можуть чекати в такому випадку та як діяти, щоб уникнути проблем.

В Україні зростає кількість ФОПів

Як повідомляє Держстат, станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано таку кількість ФОП: 1548,2 тис. юридичних осіб (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).

Чи планує Україна залучати мігрантів

Залучення іноземців в Україну було і до повномасштабного вторгнення. Тоді видавали по 16−20 тисяч дозволів на рік на працевлаштування іноземців.Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк

Ділова активність та збільшення зарплат

Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.Про це сказано у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за III квартал 2025 року. Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.

Банкіри дали прогноз курсу долара

Банкіри та фінансові аналітики в жовтні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара найближчих 12 місяців до 44,05 грн/долар.Про це йдеться в опитуванні на сайті Нацбанку. Девальваційні очікування банкірів також покращилися.

Безплатний чекап здоров’я

В Україні з наступного року планують запровадити безоплатний щорічний медичний огляд для громадян віком від 40 років. В перший рік дії програми безкоштовного скрінінгу здоров'я його зможуть пройти близько 5 млн українців.Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

«Податок на оголошення»

У Верховній Раді розглядають законопроєкт № 14025. Проте OLX вважає, що він може створити проблеми для мільйонів українців, які продають вживані речі онлайн — не з метою заробітку, а щоб дати друге життя речам чи трохи заощадити в умовах економічної нестабільності.Як пише пресслужба OLX, законопроєкт декларує відповідність нормам ЄС, однак, за оцінками експертів, суттєво від них відрізняється.

Нова військова облігація

В Дії стала доступна нова військова облігація Лисичанськ із прибутковістю від 16,9% річних та виплатою 18 листопада 2026 року. Деталі повідомив міністр Михайло Федоров.

