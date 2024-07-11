День фінансів: валютні послаблення, пришвидшена роздача повісток, перевірки обленерго — Finance.ua

День фінансів: валютні послаблення, пришвидшена роздача повісток, перевірки обленерго Сьогодні 17:45

Четвер, 11 липня. Повістки тепер не виписуватимуть, а друкуватимуть, а обленерго перевірять через скарги споживачів.

Валютні послаблення. Національний банк України Національний банк України актуалізував низку валютних обмежень, що стосуються волонтерів, населення та бізнесу. Зміни почнуть діяти з 11 липня 2024 року. Насамперед зміни спрямовані на збільшення інвестиційної привабливості України та залучення приватного іноземного капіталу.

План на випадок скорочення допомоги від партнерів. Голова НБУ Голова НБУ заявив , що всі фінансові партнери оновили свої зобов’язання і Україна очікує цього року отримати 38 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки.

Також Пишний зазначив , що гривня зараз розглядається як надійний актив, і Національний банк України підтримує привабливість гривневих активів.

Повістки виписуватимуть швидше. Кабмін Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток. Тепер ТЦК формуватимуть та друкуватимуть повістки за допомогою реєстру «Оберіг». Це суттєво спростить та прискорить процедуру.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт розповість, чи потрібне Україні економічне бронювання та які будуть наслідки відмови від нього:

Субсидії на оренду житла. Для ВПО Для ВПО розробили новий інструмент державної підтримки — субсидії на оренду житла. Допомога діятиме паралельно з виплатами на проживання. В уряді пропонують, щоб субсидія на оренду житла призначалася тим родинам, видатки яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу.

Програму єВідновлення розширили. Кабмін Кабмін дозволив проводити обстеження зруйнованого житла на території бойових дій для отримання власниками компенсації.

Додамо, що власники нерухомості, що зазнали збитків внаслідок терористичного обстрілу рф 8 липня, вже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою єВідновлення.

Перевірка обленерго. Держенергонагляд Держенергонагляд перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Наразі Дніпропетровщина в лідерах за кількістю скарг.

Нерухомість українців за кордоном. За За словами експертки з нерухомості Олени Біровчак, найбільшим попитом серед українців користуються квартири в Туреччині та Іспанії. Потім іде Балі, Чехія. Окрім того, за її словами, українці також інвестують у житло на Кіпрі — в основному в квартири, які будують турецькі забудовники.

спеціальну платформу — «Україна — це Дім». Платформа надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги. До речі, для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб створили . Платформа надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.

Нові правила транспортного безвізу. У середу, 10 липня, завершився перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, яку в червні було продовжено до середини 2025 року. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення в рамках транспортного безвізу, У середу, 10 липня, завершився перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, яку в червні було продовжено до середини 2025 року. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення в рамках транспортного безвізу, мають дотримуватися оновлених правил . Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників.

Попит на преміальні автомобілі. Попри війну в Україні Попри війну в Україні зріс попит на преміальні автомобілі. Серед версій пояснення такої поведінки припускають, що шляхом купівлі дорогого автомобіля може здійснюватися виведення капіталу за кордон.

До речі, про фінансові схеми. Finance.ua опублікував новий матеріал про найгучніші справи про відмивання грошей. Це один із наймасштабніших злочинів, з якими світова економіка має справу протягом століть:

Вартість проїзду в Києві. В українських містах підвищують вартість проїзду в міському транспорті. Ціни вже зросли у Вінниці та Івано-Франківську. Деякі міста планують підвищити тарифи вже в найближчі місяці. У КМДА ж В українських містах підвищують вартість проїзду в міському транспорті. Ціни вже зросли у Вінниці та Івано-Франківську. Деякі міста планують підвищити тарифи вже в найближчі місяці. У КМДА ж запевнили , що поки підвищувати вартість проїзду в міському транспорті Києва не планують.

Угода «Укроборонпром» і Northrop Grumman. Компанії Компанії домовились про спільне виробництво боєприпасів. Northrop Grumman і «Укроборонпром» підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

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