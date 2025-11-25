0 800 307 555
День фінансів: тарифи Нової пошти, умови для запровадження євро, найприбутковіші банки

144
У вівторок, 25 листопада, йшлося про банки, нову облігацію та нові тарифи Нової пошти. Всі деталі читайте нижче.
Найприбутковіші банки України
Чистий прибуток державного ПриватБанку за підсумками трьох кварталів 2025 року збільшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 50,63 млрд грн. Це становить 42,4% від усього фінансового результату банківської системи.
Нова військова облігація
У застосунку «Дія» з’явилася нова військова облігація «Алчевськ» з прибутковістю від 18,1% річних та виплатою 22 березня 2028 року.
Нова пошта змінює тарифи
З 1 грудня 2025 року Нова пошта оновлює частину тарифів. Компанія повідомила, що частину тарифів залишає без змін або знижує там, де це можливо.
🧐В Україні, за інформацією фахівців, працює понад 26% вітчизняних пенсіонерів, тобто більше чверті від загальної кількості. Експерти все частіше звертаються до теми, що українці, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на збільшену суму пенсії. Ми розібрали все у статті нижче:
👉Відтермінування виходу на пенсію: чи вигідний такий крок пересічним українцям
Умови для запровадження євро
Перший заступник Голови Національного банку України Сергій Ніколайчук Центру економічної стратегії та Громадського радіо «Що з економікою?» розповів, чи стане євро національною валютою в Україні після вступу нашої держави до Європейського Союзу.
Що зараз відбувається з інфляцією
Інфляція почала сповільнюватися ще в червні, і як пише Нацбанк, ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше.
ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи
Віддалена робота дає свободу обирати графік, місце та стиль роботи. Але щоб дистанційна зайнятість була справді комфортною та продуктивною, важливо обрати місто, де є надійний зв’язок, зручна інфраструктура та відчуття безпеки.
Віддалена робота у листопаді
Коли кожна поїздка на роботу відчувається як марафон, а робочі дні забирають більше енергії, ніж приносять — час шукати альтернативу. Ділимося добіркою вакансій для віддаленої роботи від robota.ua.
Як оподатковується заробіток із криптовалюти
Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою у межах комунікаційної кампанії «Податки захищають» розповіли, як оподатковуються прибутки з продажу криптовалюти.
