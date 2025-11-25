ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи Сьогодні 08:03

ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи

Віддалена робота дає свободу обирати графік, місце та стиль роботи. Але щоб дистанційна зайнятість була справді комфортною та продуктивною, важливо обрати місто, де є надійний зв’язок, зручна інфраструктура та відчуття безпеки.

Фахівці robota.ua визначили ключові критерії , на які варто зважати перед переїздом. Також ділимося добіркою українських міст із надійним зв’язком і розвиненою інфраструктурою, де створено всі умови для продуктивної дистанційної роботи.

Критерії, за якими варто обирати місто для віддаленої роботи

У період війни вибір міста став ще складнішим: тепер потрібно враховувати не лише побут і комфорт, а й безпеку. Перш ніж пакувати валізу, зверніть увагу на кілька ключових факторів:

Стабільний інтернет і зв’язок. Високошвидкісний інтернет — головна умова дистанційної роботи. Перевіряйте покриття місцевих провайдерів, наявність Starlink або альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.

Інфраструктура для життя й роботи. Коворкінги, кафе з надійним Wi-Fi, простори з генераторами та «Пункти незламності» — усе це полегшить роботу під час блекаутів та зробить щоденну рутину стабільнішою.

8 українських міст для комфортної віддаленої роботи

Попри складні часи, низка українських міст продовжують розвиватися та підтримувати інфраструктуру, необхідну для дистанційної роботи. Нижче — міста, які вже зараз пропонують зручні умови для життя та роботи онлайн.

Київ

Столиця залишається лідером за кількістю сервісів, коворкінгів й професійних спільнот. Тут легко знайти робочі місця з резервним живленням, швидким інтернетом та комфортом для будь-якого стилю роботи — від шумних кав’ярень до закритих офісних просторів.

Івано-Франківськ

Компактне місто, де все знаходиться під рукою. Коворкінги, творчі студії, тихі кав’ярні — працювати можна практично в будь-якій точці міста. А близькість до Карпат робить Франківськ чудовою локацією для тих, кому важлива можливість швидко перемикатися на відпочинок.

Вінниця

Місто з одним із найкращих інтернет-покриттів. Чисті вулиці, багато зелені та чимало затишних місць для роботи роблять Вінницю спокійною й комфортною для фрилансерів. Добирання містом не відбирає зайвого часу, що особливо важливо для віддалених працівників.

Одеса

Робота з видом на море — те, що приваблює багатьох. У місті вистачає кафе та коворкінгів із генераторами й стабільною мережею. Однак важливо враховувати безпекову ситуацію та ризики, які вищі, ніж у багатьох інших містах.

Ужгород

Спокійне, тихе та зелене місто, яке ідеально підійде тим, хто працює у своєму ритмі й цінує мінімум стресу. Близькість до Словаччини та Угорщини робить його зручним пунктом для подорожей і релокацій.

Львів

Львів давно вважається центром української IT-екосистеми. Коворкінгів тут найбільше в Україні, а можливість знайти спільноту чи однодумців — майже гарантована. Єдині мінуси — високі ціни та велика кількість людей, які переїхали сюди під час війни.

Тернопіль

Охайне та дуже комфортне місто з архітектурою, що нагадує європейські міста. Багато зелених зон, приємні ціни на житло та спокійний темп роблять його хорошим вибором для віддаленої роботи.

Чернівці

Місто з атмосферою старої Європи: тихі дворики, кам’яниці та сучасні простори для роботи. Воно залишається відносно безпечним, має зручне транспортне сполучення та прийнятні ціни для життя й роботи.

Раніше ми повідомляли , що у Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.

За даними ЛУН, у жовтні 2025 року вартість квадратного метра житла була такою:

Київ — $1 300 за м²;

Львів — $1 370;

Одеса та Ужгород — $1 090;

Рівне, Чернівці та Вінниця — $990;

Луцьк — $950;

Івано-Франківськ — $880.

