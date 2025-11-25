0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи

123
ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи
ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи
Віддалена робота дає свободу обирати графік, місце та стиль роботи. Але щоб дистанційна зайнятість була справді комфортною та продуктивною, важливо обрати місто, де є надійний зв’язок, зручна інфраструктура та відчуття безпеки.
Фахівці robota.ua визначили ключові критерії, на які варто зважати перед переїздом. Також ділимося добіркою українських міст із надійним зв’язком і розвиненою інфраструктурою, де створено всі умови для продуктивної дистанційної роботи.

Критерії, за якими варто обирати місто для віддаленої роботи

У період війни вибір міста став ще складнішим: тепер потрібно враховувати не лише побут і комфорт, а й безпеку. Перш ніж пакувати валізу, зверніть увагу на кілька ключових факторів:
  • Стабільний інтернет і зв’язок. Високошвидкісний інтернет — головна умова дистанційної роботи. Перевіряйте покриття місцевих провайдерів, наявність Starlink або альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.
  • Безпека та стабільність. Вибирайте регіони, максимально віддалені від лінії фронту та стратегічних об’єктів. Звертайте увагу на наявність укриттів і доступність засобів захисту.
  • Інфраструктура для життя й роботи. Коворкінги, кафе з надійним Wi-Fi, простори з генераторами та «Пункти незламності» — усе це полегшить роботу під час блекаутів та зробить щоденну рутину стабільнішою.
  • Транспорт і логістика. Якщо плануєте часто подорожувати або відвідувати родину, шукайте місто зі зручним транспортним сполученням або близьке до кордону.
  • Ціни та вартість життя. Оцініть витрати на житло, комунальні послуги, харчування та базові потреби. Місто має відповідати вашому бюджету, щоб життя було не лише комфортним, а й фінансово посильним.

8 українських міст для комфортної віддаленої роботи

Попри складні часи, низка українських міст продовжують розвиватися та підтримувати інфраструктуру, необхідну для дистанційної роботи. Нижче — міста, які вже зараз пропонують зручні умови для життя та роботи онлайн.

Київ

Столиця залишається лідером за кількістю сервісів, коворкінгів й професійних спільнот. Тут легко знайти робочі місця з резервним живленням, швидким інтернетом та комфортом для будь-якого стилю роботи — від шумних кав’ярень до закритих офісних просторів.
Читайте також

Івано-Франківськ

Компактне місто, де все знаходиться під рукою. Коворкінги, творчі студії, тихі кав’ярні — працювати можна практично в будь-якій точці міста. А близькість до Карпат робить Франківськ чудовою локацією для тих, кому важлива можливість швидко перемикатися на відпочинок.

Вінниця

Місто з одним із найкращих інтернет-покриттів. Чисті вулиці, багато зелені та чимало затишних місць для роботи роблять Вінницю спокійною й комфортною для фрилансерів. Добирання містом не відбирає зайвого часу, що особливо важливо для віддалених працівників.
Читайте також

Одеса

Робота з видом на море — те, що приваблює багатьох. У місті вистачає кафе та коворкінгів із генераторами й стабільною мережею. Однак важливо враховувати безпекову ситуацію та ризики, які вищі, ніж у багатьох інших містах.

Ужгород

Спокійне, тихе та зелене місто, яке ідеально підійде тим, хто працює у своєму ритмі й цінує мінімум стресу. Близькість до Словаччини та Угорщини робить його зручним пунктом для подорожей і релокацій.

Львів

Львів давно вважається центром української IT-екосистеми. Коворкінгів тут найбільше в Україні, а можливість знайти спільноту чи однодумців — майже гарантована. Єдині мінуси — високі ціни та велика кількість людей, які переїхали сюди під час війни.
Читайте також

Тернопіль

Охайне та дуже комфортне місто з архітектурою, що нагадує європейські міста. Багато зелених зон, приємні ціни на житло та спокійний темп роблять його хорошим вибором для віддаленої роботи.

Чернівці

Місто з атмосферою старої Європи: тихі дворики, кам’яниці та сучасні простори для роботи. Воно залишається відносно безпечним, має зручне транспортне сполучення та прийнятні ціни для життя й роботи.
Раніше ми повідомляли, що у Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.
За даними ЛУН, у жовтні 2025 року вартість квадратного метра житла була такою:
  • Київ — $1 300 за м²;
  • Львів — $1 370;
  • Одеса та Ужгород — $1 090;
  • Рівне, Чернівці та Вінниця — $990;
  • Луцьк — $950;
  • Івано-Франківськ — $880.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems