ТОП-8 українських міст для віддаленої роботи
Віддалена робота дає свободу обирати графік, місце та стиль роботи. Але щоб дистанційна зайнятість була справді комфортною та продуктивною, важливо обрати місто, де є надійний зв’язок, зручна інфраструктура та відчуття безпеки.
Фахівці robota.ua визначили ключові критерії, на які варто зважати перед переїздом. Також ділимося добіркою українських міст із надійним зв’язком і розвиненою інфраструктурою, де створено всі умови для продуктивної дистанційної роботи.
Критерії, за якими варто обирати місто для віддаленої роботи
У період війни вибір міста став ще складнішим: тепер потрібно враховувати не лише побут і комфорт, а й безпеку. Перш ніж пакувати валізу, зверніть увагу на кілька ключових факторів:
- Стабільний інтернет і зв’язок. Високошвидкісний інтернет — головна умова дистанційної роботи. Перевіряйте покриття місцевих провайдерів, наявність Starlink або альтернативних джерел енергії, зокрема генераторів.
- Безпека та стабільність. Вибирайте регіони, максимально віддалені від лінії фронту та стратегічних об’єктів. Звертайте увагу на наявність укриттів і доступність засобів захисту.
- Інфраструктура для життя й роботи. Коворкінги, кафе з надійним Wi-Fi, простори з генераторами та «Пункти незламності» — усе це полегшить роботу під час блекаутів та зробить щоденну рутину стабільнішою.
- Транспорт і логістика. Якщо плануєте часто подорожувати або відвідувати родину, шукайте місто зі зручним транспортним сполученням або близьке до кордону.
- Ціни та вартість життя. Оцініть витрати на житло, комунальні послуги, харчування та базові потреби. Місто має відповідати вашому бюджету, щоб життя було не лише комфортним, а й фінансово посильним.
8 українських міст для комфортної віддаленої роботи
Попри складні часи, низка українських міст продовжують розвиватися та підтримувати інфраструктуру, необхідну для дистанційної роботи. Нижче — міста, які вже зараз пропонують зручні умови для життя та роботи онлайн.
Київ
Столиця залишається лідером за кількістю сервісів, коворкінгів й професійних спільнот. Тут легко знайти робочі місця з резервним живленням, швидким інтернетом та комфортом для будь-якого стилю роботи — від шумних кав’ярень до закритих офісних просторів.
Івано-Франківськ
Компактне місто, де все знаходиться під рукою. Коворкінги, творчі студії, тихі кав’ярні — працювати можна практично в будь-якій точці міста. А близькість до Карпат робить Франківськ чудовою локацією для тих, кому важлива можливість швидко перемикатися на відпочинок.
Вінниця
Місто з одним із найкращих інтернет-покриттів. Чисті вулиці, багато зелені та чимало затишних місць для роботи роблять Вінницю спокійною й комфортною для фрилансерів. Добирання містом не відбирає зайвого часу, що особливо важливо для віддалених працівників.
Одеса
Робота з видом на море — те, що приваблює багатьох. У місті вистачає кафе та коворкінгів із генераторами й стабільною мережею. Однак важливо враховувати безпекову ситуацію та ризики, які вищі, ніж у багатьох інших містах.
Ужгород
Спокійне, тихе та зелене місто, яке ідеально підійде тим, хто працює у своєму ритмі й цінує мінімум стресу. Близькість до Словаччини та Угорщини робить його зручним пунктом для подорожей і релокацій.
Львів
Львів давно вважається центром української IT-екосистеми. Коворкінгів тут найбільше в Україні, а можливість знайти спільноту чи однодумців — майже гарантована. Єдині мінуси — високі ціни та велика кількість людей, які переїхали сюди під час війни.
Тернопіль
Охайне та дуже комфортне місто з архітектурою, що нагадує європейські міста. Багато зелених зон, приємні ціни на житло та спокійний темп роблять його хорошим вибором для віддаленої роботи.
Чернівці
Місто з атмосферою старої Європи: тихі дворики, кам’яниці та сучасні простори для роботи. Воно залишається відносно безпечним, має зручне транспортне сполучення та прийнятні ціни для життя й роботи.
Раніше ми повідомляли, що у Києві вартість квадратного метра нового житла у 2025 році становить близько $1300. Тоді як у багатьох столицях Європи ціни за «квадрат» у 5−10 разів вищі.
За даними ЛУН, у жовтні 2025 року вартість квадратного метра житла була такою:
- Київ — $1 300 за м²;
- Львів — $1 370;
- Одеса та Ужгород — $1 090;
- Рівне, Чернівці та Вінниця — $990;
- Луцьк — $950;
- Івано-Франківськ — $880.
