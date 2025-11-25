«Репараційний кредит» для України став ще актуальнішим на тлі плану США, — Єврокомісія Сьогодні 09:44

Переговори щодо «репараційного кредиту» для України за рахунок російських активів стали більш актуальними на тлі ініціативи США про завершення війни.

Про це заявила глава пресслужби Єврокомісії Паула Піньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian

Піньо підкреслила, що Євросоюз підтримує конструктивний прогрес, якого було досягнуто на переговорах щодо мирного плану між американськими та українськими чиновниками. Водночас вона звернула увагу, що «попереду ще багато роботи».

За її словами, три «червоні лінії» для ЄС залишаються незмінними: кордони не можуть бути змінені силою, жодних обмежень для українських збройних сил і повернення всіх українських дітей, викрадених росією.

Також вона додала, що «критично важливо, щоб агресор, росія, платила за руйнування». Переговори про використання заморожених російських активів для надання Україні «репараційного кредиту» «стають ще більш актуальними», зазначила Піньо.

При цьому, як уточнила голова пресслужби Єврокомісії, завтра, 25 листопада, очікується онлайн-зустріч «коаліції рішучих».

«Репараційний кредит» для України

Нагадаємо, ідею про надання Україні «репараційного кредиту» запропонувала Єврокомісія. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.

Для того, щоб Україна отримала такий «репараційний кредит», необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Станом на зараз ініціативу блокує Бельгія, країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів рф.

