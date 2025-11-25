7 помилок, яких варто уникати при пошуку першої роботи Сьогодні 09:39

7 помилок, яких варто уникати при пошуку першої роботи

Початок кар’єри часто здається складним і заплутаним процесом. Перший досвід працевлаштування — це час проб і помилок, але знання типових пасток допомагає рухатися впевненіше.

Державна служба зайнятості радить підготуватися до першого кроку в своїй кар’єрі, і ділиться типовими помилками при пошуку роботи, яких легко уникнути.

1. Не думати про майбутнє працевлаштування під час навчання у вищому навчальному закладі/технікумі/школі

Чимало випускників вперше задумуються про майбутнє працевлаштування лише тоді, коли отримують диплом про освіту. В той же час багато навчальних закладів пропонує в рамках свого навчання практики на підприємствах для розуміння особливостей майбутньої зайнятості. Окрім того, чимало компаній організовують ярмарки вакансій саме для студентів.

На таких ярмарках можна поспілкуватися з роботодавцями та дізнатися специфіку роботи у різних напрямках, умови праці та рівень заробітної плати, що значно полегшує майбутній пошук роботи.

2. Шукати роботу в найбільшій та найприбутковішій корпорації на високій посаді

Стартувати завжди потрібно з початку. Знайти роботу в великій компанії, яка займає серйозне місце на ринку, та ще й одразу на високій посаді — рідкість для тих, хто тільки розпочинає свій кар’єрний шлях. Спробуйте розпочати шукати роботу з менших компаній — для початківця пройти співбесіду там зазвичай значно простіше.

3. Платити за влаштування на роботу чи працювати неофіційно

Дві найпопулярніші в Україні шахрайські схеми при прийому на роботу — це взяття грошей за працевлаштування та початок кар’єри без офіційного оформлення працівника.

У першому випадку молодим людям розказують, що вони повинні купити акції/товар/дозвіл на роботу, а після цього вони пройдуть якесь навчання і будуть працевлаштовані. На практиці після оплати послуг, зловмисники просто перестають виходити на зв’язок. При неофіційному працевлаштуванні рано чи пізно роботодавець не заплатить за останній період роботи та вкаже на двері. А пошук нової роботи знову постане перед вами, як перший.

Читайте також Який рівень зарплати є найбільш прийнятним для українців — результати опитування

4. В резюме вказувати будь-які навички, цього ніхто не перевіряє

Коли шукач роботи пише, що він добре володіє пакетом Microsoft, знає іноземні мови, вміє користуватися продукцією компанії Adobe, він часто не розуміє, що роботодавці це перевіряють. Зараз більшість компаній беруть нових працівників на випробувальний термін і всі ці невідповідності обернуться проти вас. Тому, щоб на наступній співбесіді не пояснювати, чому вас звільнили після випробувального терміну, не обманюйте в резюме.

5. Не перевіряти орфографію в резюме

Безвідповідальний підхід до працевлаштування не подобається роботодавцям. Незалежно від того, на яку посаду ви претендуєте: торгового агента чи інженера, вичитати власне резюме — це обов’язкова умова для того, щоб скласти про себе гарне враження.

Читайте також Резюме не працює: чому так відбувається та як все виправити

6. Вважати, що роботодавці, які дають практичне завдання — шахраї, що закривають свої потреби за рахунок шукачів роботи

Майже всі серйозні компанії дають одне і те ж саме завдання для кожного шукача роботи на певну вакансію. Такі їх доручення не мають нічого спільного з поточною роботою і існують лише для того, щоб перевірити здатність розуміти та виконувати певні робочі завдання кожного претендента на вакантну посаду. Ніхто не вимагає ідеального результату, лише показати, що ви маєте загальне розуміння.

7. Публікувати в соцмережах образливі жарти

Найчастіше перед тим, як взяти нову людину в компанію, працівники кадрового забезпечення проводять моніторинг її соцмереж. І зі «смішних» мемів на сторінках соцмереж, вони можуть зчитати неграмотність, расизм, сексизм, ейджизм чи ксенофобію. Тому при прийомі на роботу експерти радять провести моніторинг своєї публічності.

Раніше ми повідомляли, що співбесіда — це завжди хвилюючий етап у пошуку роботи, і розповідали про 10 найпоширеніших помилок на співбесіді, яких варто остерігатися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.