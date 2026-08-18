День фінансів: тарифи на газ у вересні, найзбитковіші банки, оренда в Карпатах Сьогодні 17:30

У вівторок, 18 серпня, стало відомо, які банки набільше збиткові та скільки коштує зняти будинок в Карпатах наприкінці літа.

Найзбитковіші банки за 6 місяців

Про це йдеться в матеріалах НБУ. Національний банк опублікував дані фінансової звітності банків за 6 місяців, яка показує найзбитковіші банки за 6 місяців.Про це йдеться в матеріалах НБУ.

До речі, кредитна картка в наш час — це вже не лише спосіб позичити гроші до зарплати. Для багатьох українців вона перетворилася на повноцінний фінансовий інструмент, який поєднує можливість користуватися кредитним лімітом, оплачувати покупки безготівково, отримувати кешбек, оформляти розстрочки та керувати фінансами через мобільний застосунок.

Податкова шукатиме тіньовий бізнес

Продажі через соцмережі можуть опинитися під пильнішою увагою податкової. ДПС посилює виявлення незареєстрованого бізнесу та випадків, коли продавці, які повинні використовувати РРО/ПРРО, працюють без нього. При цьому 88 тисяч громадян заявили про право на податкову знижку.

Водночас таки рф завдають збитків бізнесу: які заходи підтримки пропонують для компаній.

Тарифи на газ у вересні 2026 року

У вересні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. Така ціна буде до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом її підвищення очікувати не варто.

Скільки заробляють нетехнічні спеціалісти в IT

Найвищі медіанні доходи у червні 2026 року зафіксували серед фахівців із Tech Leadership — $6110, тоді як найнижчі — в Office Management and Administration, де медіана становить $995.

Віддалена робота

Віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.

Також стало відомо, з яких країн найбільше мігрантів працює в Україні.

Скільки коштує зняти житло в Карпатах

Якщо порівняти нинішні ціни з показниками 2022 року, в окремих популярних карпатських локаціях оренда будинків помітно подорожчала. В Яремче медіанна вартість зросла з 1 500 до 2 500 гривень на добу. У Ворохті — з 1 200 до 2 000 гривень. Детально читайте за посиланням

Український ринок нерухомості продовжує дивувати: Львів уже обійшов Київ за середньою ціною квадратного метра в новобудовах, а в Івано-Франківській області за рік зафіксували рекордне зростання вартості житла.

Про те, що відбувається з цінами на житло в різних регіонах України та чому показники окремих міст так сильно відрізняються, розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна Про те, що відбувається з цінами на житло в різних регіонах України та чому показники окремих міст так сильно відрізняються, розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна у новому відео для Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.