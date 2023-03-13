День фінансів: системно важливі банки, процедура реєстрації авто в Україні, найкращі способи звільнитись з роботи — Finance.ua

День фінансів: системно важливі банки, процедура реєстрації авто в Україні, найкращі способи звільнитись з роботи Сьогодні 17:50

У понеділок, 13 березня, про банки в Україні та світі.

Системно важливі банки. Національний банк оновив Національний банк оновив список системно важливих банків України. У порівнянні з минулим роком він збільшився на одну позицію. До переліку увійшов Креді Агріколь Банк.

Також Нацбанк впроваджує інформаційну систему «Електронний архів НБУ».

До речі, редакція Finance.ua вирішила дещо випробувати ШІ, та запропонувала йому намалювати українські банки. Однак, щоб завдання не було занадто легким, ми попрохали намалювати ШІ банки у вигляді містичних істот. Тож пропонуємо вам не лише переглянути, якими ШІ бачить українські банки в образі міфічних істот... А й самостійно, за допомогою підказок, вгадати, хто є хто:

Третє за величиною банкрутство. Американські регулятори 12 березня Американські регулятори 12 березня закрили нью-йоркський Signature Bank , що стало третім за величиною банкрутством в історії банківської справи США. Банк користувався популярністю у власників криптовалют. Банкрутство відбулося лише через два дні після того, як влада закрила Silicon Valley Bank, який став найбільшим банком у США, що зазнав краху після фінансової кризи 2008 року.

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC, викупив за 1 фунт місцеву «дочку» банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

Майже кожен третій кредит протермінований. За даними Опендатабот, через повномасштабну війну в 2022 році За даними Опендатабот, через повномасштабну війну в 2022 році частка NPL у цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%. Зважаючи на зростання NPL, очікувалось збільшення позовів від банків до судів — проте цього не відбувається. Загалом торік українські банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Реєстрація авто в Україні. Раніше власнику надавали 10 днів після придбання чи митного оформлення автомобіля на його реєстрацію. Наразі, коли діє воєнний стан, цей термін продовжили. Зараз існує спрощена процедура реєстрації, тож водію потрібно подати заяву для тимчасового державного обліку. Раніше власнику надавали 10 днів після придбання чи митного оформлення автомобіля на його реєстрацію. Наразі, коли діє воєнний стан, цей термін продовжили. Зараз існує спрощена процедура реєстрації, тож водію потрібно подати заяву для тимчасового державного обліку. Детальніше про це тут.

Додамо, що депутати Верховної Ради пропонують заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами з паркування під час війни. У пояснювальній записці зазначається, що у період повномасштабної війни кількість випадків евакуації транспортних засобів зросла. При цьому часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав.

Редизайн Uber. Uber презентував Uber презентував найбільше оновлення дизайну за останні роки, щоб зробити поїздки простішими. Тепер користувачі можуть зберігати свої улюблені місця, бачити свою попередню та поточну активність, а також відстежувати прогрес своїх поїздок на iPhone, навіть не відкриваючи застосунок.

Чи дійсний ваш закордонний паспорт? Після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації, українцям порадили Після того, як частину виданих в Україні документів визнали недійсними через помилку в транслітерації, українцям порадили перевірити свої закордонні паспорти . У ДМСУ пояснюють, що якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Як краще звільнитися? Чинне трудове законодавство передбачає безліч способів звільнення. Найпопулярніші — це за згодою сторін та за власним бажанням. У новій статті розповідаємо, чим вони відрізняються, та як краще звільнитись:

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