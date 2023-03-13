НБУ впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

Фондовий ринок
82
Національний банк України продовжує здійснювати заходи щодо застосування єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу та створення додаткових можливостей для подальшого впровадження безпаперових технологій у фінансовій системі України.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
На сьогодні завершено дослідно-промислову експлуатацію інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України», яка тривала з грудня 2021 року. Упровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкість та зручність доступу до них працівників.
Надалі Національний банк планує поширення цієї інформаційної системи в банках і фінансових установах з метою інтеграції й поліпшення їх взаємодії з регулятором, іншими органами державної влади.
Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України» з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг включатимуть:
  • проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Міністерством юстиції України та Мінцифри щодо взаємодії/обміну електронними архівними документами;
  • вивчення можливості обміну спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб архівних документів в електронній формі на зберігання через наявні електронні канали зв’язку шляхом створення нового онлайн-модуля «Особистий кабінет фондоутворювачів»;
  • доопрацювання інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України» у частині вдосконалення механізмів опрацювання та захисту архівних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;
  • налагодження взаємодії/обміну досвідом з банками, які мають або створюють електронні архіви, а також у частині інтеграції та взаємодії з органами державної влади та установами;
  • вивчення можливості спільно з банками, учасниками ринку небанківських фінансових послуг, які не мають відповідних рішень, запровадження онлайн-кабінету з доступом для передавання електронних архівних документів постійного/тривалого зберігання, а в перспективі — побудови Галузевого державного архіву Національного банку України;
  • розроблення з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг нової редакції Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності НБУ та банків Україн, які поширюватимуться на небанківські установи, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.

Дізнатись актуальні курси валют💵💶

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.