НБУ впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ" — Finance.ua

НБУ впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ" Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

Національний банк України продовжує здійснювати заходи щодо застосування єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу та створення додаткових можливостей для подальшого впровадження безпаперових технологій у фінансовій системі України.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

На сьогодні завершено дослідно-промислову експлуатацію інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України», яка тривала з грудня 2021 року. Упровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкість та зручність доступу до них працівників.

Надалі Національний банк планує поширення цієї інформаційної системи в банках і фінансових установах з метою інтеграції й поліпшення їх взаємодії з регулятором, іншими органами державної влади.

Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України» з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг включатимуть:

проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Міністерством юстиції України та Мінцифри щодо взаємодії/обміну електронними архівними документами;

вивчення можливості обміну спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб архівних документів в електронній формі на зберігання через наявні електронні канали зв’язку шляхом створення нового онлайн-модуля «Особистий кабінет фондоутворювачів»;

доопрацювання інформаційної системи «Електронний архів Національного банку України» у частині вдосконалення механізмів опрацювання та захисту архівних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом;

налагодження взаємодії/обміну досвідом з банками, які мають або створюють електронні архіви, а також у частині інтеграції та взаємодії з органами державної влади та установами;

вивчення можливості спільно з банками, учасниками ринку небанківських фінансових послуг, які не мають відповідних рішень, запровадження онлайн-кабінету з доступом для передавання електронних архівних документів постійного/тривалого зберігання, а в перспективі — побудови Галузевого державного архіву Національного банку України;

розроблення з долученням банківської спільноти та учасників ринку небанківських фінансових послуг нової редакції Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності НБУ та банків Україн, які поширюватимуться на небанківські установи, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк.

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