Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank — Finance.ua

Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank Вчора 17:16 — Енергетика

Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank

У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC, викупив за 1 фунт місцеву «дочку» банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.

HSBC за одну ніч став провідним претендентом на купівлю SVB UK, заплативши за банк символічний 1 фунт.

Головний виконавчий директор Ноель Квінн брав участь у переговорах з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, який наразі перебуває в США на переговорах з питань оборони.

Канцлер Казначейства Британії Джеремі Хант хотів, аби стався продаж збанкрутілого банку, оскільки це дозволило б уникнути великої інтервенції уряду Британії для захисту вкладників.

«Сьогодні вранці уряд і Банк Англії сприяли приватному продажу банку Кремнієвої долини HSBC. Депозити будуть захищені, без витрат коштів платників податків», — написав Хант у Twitter.

Банк Англії, який попереджав, що планує оголосити британський банк неплатоспроможним після краху його материнської компанії, заявив, що були вжиті заходи «для стабілізації SVB UK, забезпечення безперервності банківських послуг, мінімізації порушень у технологічному секторі Британії та підтримки довіри до фінансової системи».

Співрозмовники агентства зазначають, що продаж банку був «повністю конкурентним» процесом, в якому брали участь кілька сторін, зацікавлених у поглинанні банку. Серед претендентів були OakNorth і Bank of London.

SVB UK має 3300 британських клієнтів, серед яких стартапи, венчурні компанії та фонди. Багато з них мають депозити, менші за 85 тис. фунтів стерлінгів, які підпадають під дію програми фінансового гарантування. Усього банк має 6,7 млрд фунтів стерлінгів депозитів і 5,5 млрд фунтів кредитів.

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