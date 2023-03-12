Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank — Finance.ua
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Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank

Енергетика
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Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank
Банк за 1 фунт: HSBC викупив британську "дочку" Silicon Valley Bank
У понеділок один з найбільших європейських банків, британський HSBC, викупив за 1 фунт місцеву «дочку» банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху.
Про це повідомляє Financial Times.
HSBC за одну ніч став провідним претендентом на купівлю SVB UK, заплативши за банк символічний 1 фунт.
Головний виконавчий директор Ноель Квінн брав участь у переговорах з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, який наразі перебуває в США на переговорах з питань оборони.
Канцлер Казначейства Британії Джеремі Хант хотів, аби стався продаж збанкрутілого банку, оскільки це дозволило б уникнути великої інтервенції уряду Британії для захисту вкладників.
«Сьогодні вранці уряд і Банк Англії сприяли приватному продажу банку Кремнієвої долини HSBC. Депозити будуть захищені, без витрат коштів платників податків», — написав Хант у Twitter.
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Банк Англії, який попереджав, що планує оголосити британський банк неплатоспроможним після краху його материнської компанії, заявив, що були вжиті заходи «для стабілізації SVB UK, забезпечення безперервності банківських послуг, мінімізації порушень у технологічному секторі Британії та підтримки довіри до фінансової системи».
Співрозмовники агентства зазначають, що продаж банку був «повністю конкурентним» процесом, в якому брали участь кілька сторін, зацікавлених у поглинанні банку. Серед претендентів були OakNorth і Bank of London.
SVB UK має 3300 британських клієнтів, серед яких стартапи, венчурні компанії та фонди. Багато з них мають депозити, менші за 85 тис. фунтів стерлінгів, які підпадають під дію програми фінансового гарантування. Усього банк має 6,7 млрд фунтів стерлінгів депозитів і 5,5 млрд фунтів кредитів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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