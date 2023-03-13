Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти — Finance.ua
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Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти

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Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти
Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти
Американські регулятори 12 березня закрили нью-йоркський Signature Bank, що стало третім за величиною банкрутством в історії банківської справи США.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Федеральна корпорація зі страхування депозитів взяла під свій контроль Signature Bank, активи якого становили $110,36 млрд, а депозити $88,59 на кінець 2022 року.
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Усі вкладники Signature Bank та Silicon Valley Bank будуть відновлені, і «платник податків не зазнає жодних збитків», йдеться у спільній заяві Міністерства фінансів США та інших банківських регуляторів.
Як відзначає MarketWatch, Signature Bank користувався популярністю у власників криптовалют.
Банк надавав послуги з розміщення на депозитах клієнтів цифрових активів, проте не інвестував у криптовалюти та не торгував ними, а також не приймав їх як заставу для видачі кредитів.
Банкрутство відбулося лише через два дні після того, як влада закрила Silicon Valley Bank, який став найбільшим банком у США, що зазнав краху після фінансової кризи 2008 року.
За матеріалами:
НВ
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