Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти — Finance.ua

Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти Сьогодні 10:13

Третє за величиною банкрутство: у США луснув банк, популярний серед власників крипти

Американські регулятори 12 березня закрили нью-йоркський Signature Bank, що стало третім за величиною банкрутством в історії банківської справи США.

Про це повідомляє Reuters

За даними Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк, Федеральна корпорація зі страхування депозитів взяла під свій контроль Signature Bank, активи якого становили $110,36 млрд, а депозити $88,59 на кінець 2022 року.

Усі вкладники Signature Bank та Silicon Valley Bank будуть відновлені, і «платник податків не зазнає жодних збитків», йдеться у спільній заяві Міністерства фінансів США та інших банківських регуляторів.

Як відзначає MarketWatch, Signature Bank користувався популярністю у власників криптовалют.

Банк надавав послуги з розміщення на депозитах клієнтів цифрових активів, проте не інвестував у криптовалюти та не торгував ними, а також не приймав їх як заставу для видачі кредитів.

Банкрутство відбулося лише через два дні після того, як влада закрила Silicon Valley Bank, який став найбільшим банком у США, що зазнав краху після фінансової кризи 2008 року.

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