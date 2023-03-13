Uber оголосив про найбільший редизайн додатку: що нового додали — Finance.ua

Uber оголосив про найбільший редизайн додатку: що нового додали Сьогодні 15:48 — Особисті фінанси

Uber оголосив про найбільший редизайн додатку: що нового додали

Uber презентував найбільше оновлення дизайну за останні роки, щоб зробити поїздки простішими.

Що нового? Тепер користувачі можуть зберігати свої улюблені місця, бачити свою попередню та поточну активність, а також відстежувати прогрес своїх поїздок на iPhone, навіть не відкриваючи застосунок.

Оновлений застосунок Uber є розумнішим та більш інтуїтивним, щоб пропонувати користувачам персоналізований підхід.

«Тепер Uber буде пам’ятати ваші останні місця призначення та улюблені типи поїздок, щоб надавати розумні рекомендації на основі вашої активності. Наприклад, якщо ви часто дістаєтеся місць з Uber Comfort, ця опція відображатиметься над рештою, коли ви замовлятимете поїздку. А якщо ви їздили кудись напередодні, у верхній частині головного екрана з’являться відповідні пропозиції пунктів призначення, що дозволятимуть швидко повторити поїздку», — йдеться у пресрелізі.

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Щоб не вводити ту саму адресу знову і знову, ви зможете додати всі свої улюблені локації до списку «Збережених місць», який з’являтиметься, коли натиснути на панель пошуку з написом «Куди?». А щоб мати під рукою всю важливу інформацію про ваші попередні, поточні чи майбутні замовлення — як-от час і місце призначення, квитанції та чайові — додали вкладку «Активність» на нижній панелі.

Власники IPhone тепер матимуть змогу бачити всі важливі оновлення щодо своєї поїздки в режимі реального часу без потреби відкривати застосунок завдяки сповіщенням Live Activities на екрані блокування. Інформація про транспортний засіб, час прибуття водія та статус поїздки вже відображається на пристроях з iOS 16 або пізнішими версіями операційної системи. А користувачі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max також зможуть відстежувати хід поїздки з Uber на Dynamic Island, користуючись іншими програмами. Найближчими тижнями подібні живі сповіщення у панелі сповіщень стануть доступними і для Android.

Щоб випробувати оновлений застосунок Uber і нові функції, переконайтеся, що на вашому пристрої встановлені останнє доступне програмне забезпечення та остання версія застосунку Uber.

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