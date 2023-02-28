Uber продає залишки бізнесу в росії за півціни — Finance.ua
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Uber продає залишки бізнесу в росії за півціни

Фондовий ринок
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Uber продає залишки бізнесу в росії за півціни
Uber продає залишки бізнесу в росії за півціни
Uber — найбільший у світі сервіс таксі — остаточно йде з російського ринку.
Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на обізнаних людей.
російський уряд схвалив угоду з продажу Uber частки у спільному з «Яндексом» СП. 29%-ий пакет буде продано «Яндексу» з дисконтом не менше 50%, розповіло джерело «Інтерфаксу».
«Де-факто ця угода вже узгоджена», — розповів співрозмовник, уточнивши, що рішення було прийнято минулого тижня.
У грудні 2021 року «Яндекс» викупив частки Uber за $1 млрд і придбав 4,5% акцій спільного підприємства. За умовами угоди, компанія збиралася викупити 29% СП, що залишилися, за $1,8-2 млрд до вересня 2023 року.
Однак у березні минулого року Uber заявив про намір прискорити продаж своєї частки через війну Україні. У результаті вартість активів просіла.
У грудні видання «Агентство» з посиланням на джерела писало, що 29% у СП зібралася викупити Kismet Capital Group Івана Тавріна за $925 млн. Це зіграло на руку Uber, який хотів продати свою частку у СП якомога дорожче. На початку цього року джерело РБК повідомило, що «Яндекс» все ж таки придбає 29%, що залишилися в Uber, за $925 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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