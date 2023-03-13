Як повернути реєстрацію авто в Україні: до кого звертатися і скільки це коштує — Finance.ua

Як повернути реєстрацію авто в Україні: до кого звертатися і скільки це коштує Сьогодні 17:01 — Технології&Авто

Як повернути реєстрацію авто в Україні: до кого звертатися і скільки це коштує

Воєнний стан не зупинив надання адміністративних послуг для водіїв. Зареєструвати автомобіль, отримати чи обміняти водійське посвідчення або скласти водійський іспит можна в територіальних сервісних центрах МВС або в застосунку «Дія». Розповідаємо, як повторно зареєструвати автомобіль у 2023 році.

Терміни. Раніше власнику надавали 10 днів після придбання чи митного оформлення автомобіля на його реєстрацію. Наразі, коли діє воєнний стан, цей термін продовжили. Додамо, що зараз існує спрощена процедура реєстрації, тож водію потрібно подати заяву для тимчасового державного обліку. Після скасування воєнного стану водій повинен зареєструвати автомобіль протягом 90 днів.

Реєстрація авто у застосунку Дія

Наприкінці минулого року Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову функцію додатка «Дія» — відтепер можливо поновити реєстрацію автівок онлайн.

Таке рішення дає українцям можливість обрати: відвідувати особисто сервісний центр чи ні.

Кому доступна реєстрація онлайн

Тільки фізичні особи можуть реєструвати транспортний засіб у «Дії». Зважайте на ще одну особливість — перереєструвати в додатку автомобіль, за продаж якого потрібно сплатити податок, не можна. Відповідно реєструвати дозволено тільки такі категорії транспорту:

легкові автомобілі;

мотоцикли;



мопеди.



Додамо, що не можна користуватися додатком для реєстрації, якщо:

Транспортний засіб чи його власник перебувають у розшуку. У державному демографічному реєстрі немає даних щодо зареєстрованого місця проживання власника.

Виявлено неправдиву інформацію, надану під час внесення даних для перереєстрації.

Документи для перереєстрації автомобіля

Подбайте заздалегідь про наявність необхідних документів. Водій обов`язково повинен надати паспорт, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію, документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу вимогам безпеки, платіжні квитанції.

З повним переліком документів можна ознайомитися за посиланням

Вартість послуги. Повторна реєстрація транспортного засобу не безкоштовна. Вартість адміністративної послуги становить 200 грн, а бланк свідоцтва про реєстрацію — 312 грн.

Чи можуть відмовити в перереєстрації авто?

У нормативних актах зазначено кілька причин, чому автомобіль можуть не зареєструвати. Уважно ознайомтеся з основними причинами:

у документах вказані інші ідентифікаційні номери складових частин, ніж насправді;

власник транспортного засобу знаходиться в реєстрі боржників, наявні відомості про його арешт, розшук чи заборону на повторну реєстрацію авто;



не вистачає певних документів чи вони містять неправдиву інформацію;



виявлено, що номер двигуна має ознаки навмисного знищення або підробки;



встановлено, що транспортний засіб не має номерних знаків або вони пошкоджені.



Якщо вам відмовили в повторній реєстрації, ви можете оскаржити рішення. Зверніться до окружного адміністративного суду.

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