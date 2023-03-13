Нацбанк оновив перелік системно важливих банків — Finance.ua

Нацбанк оновив перелік системно важливих банків Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Нацбанк оновив перелік системно важливих банків

Національний банк оновив список системно важливих банків України. У порівнянні з минулим роком він збільшився на одну позицію.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Національний банк за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку Креді Агріколь Банк . Отже, в оновленому переліку 15 установ», — сказано в повідомлення.

Перелік системно важливих банків:

А-Банк;

Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Південний;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

Укрсиббанк;

Універсал Банк.

Як визначаються системно важливі банки

Методологія визначення СВБ базується на рекомендаціях Європейського наглядового органу (EBA, European Banking Authority).

Системно важливі банки визначаються у два етапи:

1. Розраховується показник системної важливості банку з урахуванням трьох критеріїв: розмір банку, ступінь фінансових взаємозв’язків та напрями діяльності, до яких входять індикатори з різною вагою. Якщо два чи більше банків входять до однієї банківської групи, то індикатори обчислюються на груповій основі за агрегованими даними.

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Розраховується частка банку в системі за кожним із показників, потім зважується на відповідний коефіцієнт (вагу) і підсумовується. Якщо сума становить щонайменше 275 б. п., банк уважається системно важливим. Банки, що входять до однієї банківської групи, мають однаковий показник системної важливості.

2. Перелік системно важливих банків доповнюються тими, що не були відібрані на першому етапі, якщо їх частка в загальній сумі гарантованих вкладів населення в банківському секторі перевищує 1%.

Довідка Finance.ua:

системно важливий банк — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними. Підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності;

неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом. Тож підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності.



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