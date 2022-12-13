День фінансів: "Сигнал єдності", дві нові послуги для ВПО в Дії, безкоштовне обслуговування від ПриватБанку — Finance.ua

День фінансів: "Сигнал єдності", дві нові послуги для ВПО в Дії, безкоштовне обслуговування від ПриватБанку Сьогодні 17:50

У вівторок, 13 грудня, країни Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Рішення підтримали одностайно всі 27 членів.

Також стало відомо, що Україна очікує на допомогу від США в розмірі А від Фрації Україна 38 мільярдів доларів. А відУкраїна отримала €100 млн.

Чехія оголосила про фіндопомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими.

Доступні дві нові послуги для ВПО. У застосунку Дія У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО, які можна отримати без участі чиновника.Перша — зміна місця проживання, якщо ви переїхали до іншого міста України. Друга — скасування статусу ВПО, якщо ви повернулися на місце постійного проживання.

ПриватБанк впроваджує безкоштовне обслуговування для підприємців. ПриватБанк ПриватБанк запустив проект підтримки сучасних безготівкових розрахунків, в рамках якого підприємці та компанії, які будуть виплачувати зарплату на картки ПриватБанку, отримують річний безкоштовний період обслуговування в банку з дати укладання зарплатного проекту.

До речі, 18 листопада відбулася конференція FinTech Ukraine 2022. У межах конференції експерти провели дискусійну панель на тему «Як цифрові технології змінюють світ». Ми зібрали думки експертів:

НБУ розширив можливості страховиків сплачувати перестрахування за кордоном. Національний банк і надалі Національний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження з огляду на звернення представників фінансового ринку, державних органів і бізнесу та враховуючи завдання збереження макрофінансової стабільності й захисту міжнародних резервів України.

Також в НБУ назвали ключові економічні події місяця та основні проблеми бізнесу.

Скільки грошей потрібно для відновлення енергооб’єктів. Президент Володимир Зеленський заявив, що лише на поверхове швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше Президент Володимир Зеленський заявив, що лише на поверхове швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро.

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою. Європейська Бізнес Асоціація обговорила Європейська Бізнес Асоціація обговорила новий порядок бронювання працівників за новою процедурою, який проходить фінальні етапи погодження, і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом.

До речі, Finance.ua вирішив розповісти про створення бізнесу у Німеччині.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.