День фінансів: сума виплат за держборгом до 2050 року, конфіскація прибутків від активів рф, реформа автострахування — Finance.ua

День фінансів: сума виплат за держборгом до 2050 року, конфіскація прибутків від активів рф, реформа автострахування Сьогодні 17:50

У вівторок, 21 травня, ЄС схвалив конфіскацію прибутків від активів рф, а ВР збільшила компенсації за полісами ОСЦПВ.

Борги України. Згідно з Згідно з прогнозом Міністерства фінансів, в 2024 році Україна має виплатити за державним боргом близько 1,02 трильйони гривень. Сумарно за 26 років Україна має сплатити державних боргів на суму близько 8,5 трильйонів гривень. Це приблизно на трильйон більше, ніж плановий номінальний ВВП України на поточний рік.

Відмітимо, що Україна витрачає тільки на підтримку ЗСУ 2 трлн грн на рік. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу. І це лише гроші, витрачені на українську армію, тут не враховані: відбудова України, втрачені прибутки підприємств та заморожені проєкти через воєнні дії. У новому відео на нашому YouTube-каналі розповімо, скільки ж насправді коштує Україні десятилітня російська агресія:

Конфіскація прибутків від активів рф. Рада ЄС Рада ЄС схвалила передачу Україні надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів. Більшість коштів піде на військову підтримку України.

Реформа автострахування. Верховна Рада Верховна Рада збільшила компенсації за полісами ОСЦПВ. Зокрема, страхові суми поступово зростуть до європейського рівня (1 млн грн на одного потерпілого), а застосування європротоколу розшириться.

Ціни на житло в Україні. За За даними Держстату, в першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

Вартість квадратного метра в цих регіонах росте. Як розповів під час конференції Invest Talk Summit-2024 інвестиційний директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, ті, хто інвестував до війни, або навіть під час війни, в нерухомість на західній Україні — непогано себе почувають.в цих регіонах росте.

Тарифи на світло. Нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Проте зараз фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. У Міненерго Нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Проте зараз фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. У Міненерго пообіцяли «посильні тарифи» на електрику з червня.

Ставки на кредити та депозити. За За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств.

Курс долара цього тижня. Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що протягом цього тижня курс долара в Україні коливатиметься поруч з позначкою 40 гривень. Валюта може здорожчати до 40,2 гривні через завершення періоду сплати податків.

Курс долара до гривні, міжбанк та готівковий ринок — завжди важливі слова для багатьох українців, адже навіть найменші зміни можуть мати досить суттєвий вплив на гаманець. Finance.ua поговорив з директором Департаменту міжбанківського бізнесу «RwS bank» Оленою Іщенко про релевантні події на валютному ринку:

Отримання посвідчення водія і мобілізація. У Головному сервісному центрі МВС У Головному сервісному центрі МВС заявили , що надають послуги у звичному режимі. Тобто пакет документів залишився незмінним після набрання чинності закону про мобілізації 18 травня.

доставляти працівників до ТЦК. До речі, в Україні визначили повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації. Тепер вони зможуть

після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти. Також у Міноборони пояснили , щовійськовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

бронювання співробітників для бізнесу. Крім того, в Україні хочуть розробити справедливі механізмидля бізнесу.

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