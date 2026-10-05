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Tesla оновила Model 3 без підвищення ціни (фото)

Технології&Авто
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Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla оновила Model 3 для ринків США, Пуерто-Рико та Мексики, при цьому ціни на електромобіль не змінилися. Усі комплектації тепер отримують більший центральний дисплей, а окремі версії стали швидшими та потужнішими. Раніше аналогічне оновлення Model 3 компанія представила для китайського ринку.

Що змінилося у Tesla Model 3

Головна зміна для всіх комплектацій — новий центральний сенсорний екран діагоналлю 16 дюймів замість попередніх 15,4 дюйма. Він став стандартним навіть для базової Model 3 RWD.
Найбільше оновлень отримала Model 3 Performance. Tesla збільшила заявлений запас ходу за циклом EPA з 309 до 316 миль — приблизно з 497 до 509 км. Також заявлена пікова потужність силової установки зросла до 528 к.с.
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Для порівняння, під час дебюту Performance у 2024 році Tesla заявляла 510 к.с. Водночас розгін до 60 миль/год, або близько 97 км/год, залишився на рівні 2,9 секунди.
Версія Model 3 Premium AWD також стала швидшою: розгін до 60 миль/год скоротився з 4,2 до 3,8 секунди. Її запас ходу становить 346 миль — близько 557 км.
Tesla оновила Model 3 без підвищення ціни (фото)
При цьому Tesla не пояснила, завдяки чому вдалося збільшити потужність і запас ходу. Також компанія не повідомила, чи поширяться ці зміни на вже продані автомобілі.

Чим американська Model 3 відрізняється від китайської

Попри оновлення, версії для США та Китаю все ще мають кілька відмінностей:
  • Vehicle-to-Load: у Китаї актуальні Model 3 можуть видавати до 2,2 кВт змінного струму через спеціальний адаптер. Для американських Model 3 ця функція поки недоступна.
  • Колір салону: китайська версія отримала новий світло-сірий салон, якого немає у США. Там доступні чорний і чорно-білий варіанти.
  • Стеля: чорна стеля доступна лише у версії Performance.
  • Канада: оновлені Model 3 поки не з’явилися в канадському конфігураторі — там усе ще вказаний 15,4-дюймовий екран.
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Скільки коштує Tesla Model 3

Ціни на Model 3 у США після оновлення залишилися такими самими:
  • Model 3 RWD — від $36 990;
  • Premium RWD — від $42 490;
  • Premium AWD — від $47 490;
  • Performance — від $54 990.
За матеріалами:
ITC.ua
АвтоTeslaTesla Model 3
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