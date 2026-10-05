Amazon представила нові Kindle і пульт для перегортання сторінок
Amazon представила нове покоління рідерів Kindle, зокрема базової моделі, а також Paperwhite та Colorsoft: усі отримали свіжий дизайн, нові кольори, а також легші та тонші корпуси. Крім того, компанія запустила Bluetooth-пульт Kindle Click для перегортання сторінок вартістю $35.
Новий дизайн
Ключова зміна в дизайні — відмова від виступаючої рамки навколо дисплея. Екран тепер розташований врівень із передньою панеллю, а корпус отримав суцільне кольорове оформлення.
Базовий 6-дюймовий Kindle потоншав до 6,8 мм і важить лише 140 г. Він отримав 16 ГБ пам’яті, може працювати до шести тижнів від одного заряду, доступний в кольорах Ube (фіолетовий) та Graphite (графітовий), вартість — від $149,99.
Крім того, для нього вперше доступна версія з алюмінієвою задньою панеллю, 32 ГБ пам’яті та відсутньою рекламою на екрані блокування, а також кольорами Alpine Sky Aluminum (блакитний алюміній) та Seaglass Green Aluminum (зелений алюміній), вартість складає $189,99. За словами Amazon, обидві відкривають книги приблизно на 30% швидше, ніж попереднє покоління.
Що змінилося в Kindle Paperwhite
Новий Kindle Paperwhite так само став тоншим і легшим, однак може працювати до 12 тижнів від одного заряду. Модель оснащена 16 ГБ пам’яті у базовій версії, має захист від води та регульоване тепле підсвічування.
Amazon заявляє, що рідер має найбільший екран і найвищий коефіцієнт контрастності серед усіх Paperwhite, тож читати на яскравому сонці тепер стане комфортніше.
Paperwhite у кольорі Graphite коштуватиме від $200, за додаткові $50 доступна модель Paperwhite Signature Edition з алюмінієвою задньою панеллю, 32 ГБ пам’яті, автоматичним регулюванням підсвічування та можливістю перегортати сторінки подвійним дотиком. Останній доступний у кольорах Graphite та Seaglass Green.
Кольоровий варіант рідерів Kindle Colorsoft отримав покращену чіткість, а також кольорове зображення від краю до краю. Базова версія на 16 ГБ пам’яті коштує $290 і доступна у кольорі Graphite, тоді як Signature Edition з алюмінієвим корпусом, 32 ГБ пам’яті, заряджанням через док-станцію, автоматичним регулюванням підсвічуванням та кольорами Graphite та Fig (червоний) на вибір обійдеться у $320.
Усі три моделі отримають версії для дітей із відповідними чохлами та підпискою на сервіс Amazon Kids+, вартість — від $180.
Amazon представила пульт Kindle Click
Ще одна цікава новинка з’явилась у лінійці аксесуарів: Bluetooth-пульт для перегортання сторінок Kindle Click вартістю $35.
Він розрахований на ситуації, коли торкатися Kindle незручно. Amazon, зокрема, пропонує його для читання під ковдрою, під час ходьби на біговій доріжці або коли Kindle лежить на столику перед кріслом у літаку. Замість того, щоб тягнутися до рідера, користувач просто натискає кнопку на пульті, щоб перегорнути сторінку.
Kindle Click сумісний з усіма новими пристроями Kindle, а також із моделями, випущеними у 2024 році та пізніше.
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