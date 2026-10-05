Amazon представила нові Kindle і пульт для перегортання сторінок

Ключова зміна в дизайні – відмова від виступаючої рамки навколо дисплея

Amazon представила нове покоління рідерів Kindle, зокрема базової моделі, а також Paperwhite та Colorsoft: усі отримали свіжий дизайн, нові кольори, а також легші та тонші корпуси. Крім того, компанія запустила Bluetooth-пульт Kindle Click для перегортання сторінок вартістю $35.

Новий дизайн

Ключова зміна в дизайні — відмова від виступаючої рамки навколо дисплея. Екран тепер розташований врівень із передньою панеллю, а корпус отримав суцільне кольорове оформлення.

Базовий 6-дюймовий Kindle потоншав до 6,8 мм і важить лише 140 г. Він отримав 16 ГБ пам’яті, може працювати до шести тижнів від одного заряду, доступний в кольорах Ube (фіолетовий) та Graphite (графітовий), вартість — від $149,99.

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Крім того, для нього вперше доступна версія з алюмінієвою задньою панеллю, 32 ГБ пам’яті та відсутньою рекламою на екрані блокування, а також кольорами Alpine Sky Aluminum (блакитний алюміній) та Seaglass Green Aluminum (зелений алюміній), вартість складає $189,99. За словами Amazon, обидві відкривають книги приблизно на 30% швидше, ніж попереднє покоління.

Що змінилося в Kindle Paperwhite

Новий Kindle Paperwhite так само став тоншим і легшим, однак може працювати до 12 тижнів від одного заряду. Модель оснащена 16 ГБ пам’яті у базовій версії, має захист від води та регульоване тепле підсвічування.

Amazon заявляє, що рідер має найбільший екран і найвищий коефіцієнт контрастності серед усіх Paperwhite, тож читати на яскравому сонці тепер стане комфортніше.

Kindle Paperwhite має найбільший екран і найвищий коефіцієнт контрастності

Paperwhite у кольорі Graphite коштуватиме від $200, за додаткові $50 доступна модель Paperwhite Signature Edition з алюмінієвою задньою панеллю, 32 ГБ пам’яті, автоматичним регулюванням підсвічування та можливістю перегортати сторінки подвійним дотиком. Останній доступний у кольорах Graphite та Seaglass Green.

Кольоровий варіант рідерів Kindle Colorsoft отримав покращену чіткість, а також кольорове зображення від краю до краю. Базова версія на 16 ГБ пам’яті коштує $290 і доступна у кольорі Graphite, тоді як Signature Edition з алюмінієвим корпусом, 32 ГБ пам’яті, заряджанням через док-станцію, автоматичним регулюванням підсвічуванням та кольорами Graphite та Fig (червоний) на вибір обійдеться у $320.

Усі три моделі отримають версії для дітей із відповідними чохлами та підпискою на сервіс Amazon Kids+, вартість — від $180.

Amazon представила пульт Kindle Click

Ще одна цікава новинка з’явилась у лінійці аксесуарів: Bluetooth-пульт для перегортання сторінок Kindle Click вартістю $35.

Kindle Click сумісний з усіма новими пристроями Kindle

Він розрахований на ситуації, коли торкатися Kindle незручно. Amazon, зокрема, пропонує його для читання під ковдрою, під час ходьби на біговій доріжці або коли Kindle лежить на столику перед кріслом у літаку. Замість того, щоб тягнутися до рідера, користувач просто натискає кнопку на пульті, щоб перегорнути сторінку.